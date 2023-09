Sjećate li se Kristine Mandarine? Stiže u ‘Ljubav je na selu’ i izgleda neprepoznatljivo

Nakon što su Ante, Stjepan i Mijo dočekali svoje dame i priredili im vesele dočeke, vrijeme je da to učine i trojica preostalih farmera. Radoslavu stižu sve tri povratnice u “Ljubav je na selu“, Suzana, Ines i Irena, a on će jedva dočekati da im pokaže svoje etno selo i smještaj s pogledom na more.

Kristina je pratila prijateljicu na farmu

“Mogla bih ja ovdje živjeti!”, poručit će jedna od njih, a na Radinu farmu ispratit će je prijateljica Kristina Mandarina. “Želim da dogura do kraja i želim joj stvarno svu sreću!”, poručit će.

I Ivanove cure pakirat će kofere za odlazak u Gušće, no otrovne iskrice između njih najviše će se osjetiti. Samanta i Gabrijela držat će se skupa te se neće suzdržavati od komentiranja Tihane. “Naporna mi je, puno blebeće, a malo kaže”, istaknut će, no i Tihana im neće ostati dužna.





“Jedino što zamišljam je veza sa Smiljom, s njom bih mogao provesti ostatak života. Takva mi žena odgovara poput nje, veliki radnik i za sve sposobna”, poručio je veseli Branko pripremajući doček.

Uz Smilju, u Požegu stižu i Antonija i Riva, a farmer će im obećati puno pažnje, ali i puno rada. No baš kad je mislio da će susret proći glatko, jedna od njih neće se pojaviti na njegovu imanju!









Gdje je danas Kristina Mandarina?

Kristina Penava, domaćoj javnosti poznata i kao Kristina Mandarina, proslavila se prije nekoliko godina, kada su se u medijima pojavile njezine fotografije na kojima prodaje agrume na štandu pokraj ceste i otada plijeni veliku pozornost te je stekla vojsku obožavatelja.

Naime, ova 25- godišnjakinja od tih se vremena poprilično promijenila, čemu svjedoče i njezine fotografije s društvenih mreža, što može zahvaliti estetskim operacijama, o čemu je i sama progovorila.

Kristina na Instagramu ima 16 tisuća pratitelja, a u opisu profila se pohvalila da ima svoj profil i na OnlyFansu te da nema Facebook.









Prije dvije godine na društvenim se mrežama bila i požalila da je više potrošila na korekcije operacija koje je imala nego na same estetske zahvate. O tome je progovorila i krajem ožujka na Instagramu, kada je podijelila fotografije ožiljaka pokraj svojih očiju.

“S ovim ožiljcima živim skoro godinu dana. Nastali su operacijom zvanom ‘mačje oči’. Ne dozvolite da se ovo i vama dogodi”, napisala je tada Kristina u priči na Instagramu uz svoju fotografiju.

Podsjetimo, ova je dama 2020. godine sudjelovala je u showu “Farma More i Maslina” u kojem je nosila flastere pokraj obrva te je izjavila kako je sama sebi privlačna i objasnila svima što je sve od zahvata radila na sebi.

“Tu su mali fileri na usnama, mislim da je to sasvim normalno, i naravno, operacija grudi, možda malo obrve, radila sam nedavno neki zahvat, to je malo zatezanje lica, ništa pretjerano. Trudim se izgledati što prirodnije”, ispričala je tada Kristina.