Sjećate se Beograđanina koji je gužvu na Lučkom usporedio s Mad Maxom? Novinari ga ponovno sreli

Autor: Barbara Grgić

Beograđanin Leo Mujić prije osam godina je zbog kratkih izjava o gužvama na naplatnim kućicama na Lučkom i katastrofalnim vrućinama postao apsolutni hit na YouTubeu.

Reporteri Indexa sreli su Lea u Zagrebu i pitali su ga što misli o novoj pješačkoj zoni, odnosno muralu koji je naslikao svjetski poznat street art umjetnik Lunar.

Na samom početku, Leo je ispravio krivi navod reportera te istaknuo kako se ne radi o muralu.





“Mural inače nije na cesti, mural je u prijevodu zid. Dakle, ovo zid nije, ovo je trotoar iliti wannabe bivša cesta. Pa simpatičan je, malo se već uprljao, to mu je vjerojatno posao budući da nije mural. Ponavljam još jednom, ovo nije grafit. Grafit se pravi od spreja za automobile, sjećate se toga. Morat ću vas ponovno ispraviti, nije grafit. Ima posebnu teksturu koja je napravljena, na kojoj djeca mogu i plesati. Treba manje toga, treba malo više zatvoriti ulice”, kazao je.

‘Znate li tko sam ja?!’

Reporter ga je potom pitao ima li u Zagrebu dovoljno umjetnosti, na što mu je Leo samouvjereno odgovorio: “Znate li tko sam ja?”, a reporter je neznanje opravdao time da je Leo nosio naočale.

Podsjetimo, Leo Mujić je beogradski koreograf koji se proslavio koreografijom baleta “Ana Karenjina” u zagrebačkom HNK te koreografijom i režijom baleta “Opasne veze” na Dubrovačkim ljetnim igrama 2014. godine.









“Umjetnosti ima dovoljno, ali očigledno ste mi sada dokazali da nema dovoljno kupaca za istu”, odvratio je Leo reporteru.









‘Šta je ovo, Mad Max? Seriously?’

Podsjetimo, prije nekoliko godina na pitanje novinarke HRT-a je li gužva na autocesti, Leo je odgovorio: “A što mislite? Nije gužva, nego je katastrofa. Uvedite vinjete, na što liči ovo, kakvo iživljavanje.”

Zatim se osvrnuo na gužve određenim danima u tjednu.

“Petkom se uvijek zezne čovjek kad ide, zar je onda svaki petak izuzetak? Stay out of the highway in the fridays. Šta je ovo, Mad Max? Seriously?”

Za kraj je novinarki dao i savjet kako da se zaštiti od sunca.

“Kakvo je ovo maltretiranje, da se turisti dvaput razmisle da l’ će doći ili ne. Šta se kuvate, gdje je vama sun protection, gdje su vam kapice?” upitao je.