SJAJNE VIJESTI! Srpski krizni štab donio konačnu odluku koja će razveseliti sve željne dobre zabave

Autor: Dnevno

Iako je prošle godine otkazan zbog pandemije koronavirusa, popularni festival “Exit” dobio je zeleno svjetlo od strane Kriznog stožera Srbije za održavanje ovog ljeta.

Krizni je stožer dao suglasnost za održavanje festivala, ali uz obvezu praćenja sigurnosnog protokola “Safe Events Serbia”, prenose srpski mediji.

Tako će festival moći pratiti oni koji su cijepljeni, imaju antitijela, ili su negativni na PCR ili brzom antigenskom testu.

Brojne svjetske zvijezde

To su danas potvrdili i organizatori festivala na Petrovaradinskoj tvrđavi na kojoj će velika proslava 20. godišnjice Exita biti održana od 8. do 11. srpnja uz nastupe već nekih od najvećih svjetskih i regionalnih imena, kao što su David Guetta, DJ Snake, Sabaton, Nina Kraviz, Jonas Blue, Paul Kalkbrenner, Tyga, Solomun, Amelie Lens, Maceo Plex, Denis Sulta, DJ Topic, Robin Schulz, Asaf Avidan, Satori, Boris Brejcha, Honey Dijon, Hot Since 82, Meduza, Paul van Dyk, Artbat, Sheck Wes, Laibach, Amira Medunjanin, Hladno pivo, Rundek & Ekipa, Senidah, Van Gogh, Vojko V, Buč Kesidi i mnogi drugi.

Popust na cijenu ulaznice

Organizatori dodaju da će ograničen kontingent ulaznica po cijeni od 65 eura, i uz uštedu od 30 posto, biti u prodaji najkasnije do petka, 2. srpnja, do kraja dana.

U ponudi je i ograničena količina jednodnevnih ulaznica, kao i Vip gold ulaznice. Mogu se nabaviti putem službene stranice festivala i putem prodajne mreže Gigs Tiks.