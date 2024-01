Šiva haljine za slavne Hrvatice, a spas našao u vjeri: ‘Htio sam svećenika, ne psihijatra’

Autor: I.D.

Domaći modni dizajner Ivica Skoko na vrhu modne scene je već gotovo 26 godina. No, biti javna osoba nije uvijek lagano pa je u jednom trenutku osjetio da mu je potrebna pomoć.

”U mojim molitvama navečer vuklo je da to ne bude psihijatar nego svećenik, da to bude netko srcu blizak, netko kome se mogu ispričati na jedan svoj duhovni način, a da to nije medicinskog karaktera, tipa otići psihijatru. Čak sam to i otišao i napravio jer je danas normalno otići, jako puno ljudi to i prakticira ali u tome se nisam vidio”, rekao je Skoko za InMagazin.

Njegove probleme mama je povjerila svojoj prijateljici. ”Da su se nagomilale te godine karijere i korone, potresa i svega mogućeg što se oko nas dešava”, govori Skoko. Prijateljica joj je dala telefonski broj fra Stjepana Brčine, voditelja Evangelizacijske zajednice Sveti Duh.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Ivica Skoko (@ivicaskoko)









‘Da ne ispadne sad da idem u fanatike’

”Ja kažem – Stjepane, imate li vremena da razgovaramo, on kaže, ja se vozim iz Međugorja prema Zagrebu, možemo pričati koliko god hoćeš. Taj je razgovor sigurno trajao preko sat i pol vremena dok jednog trenutka on mene nije pitao – da li si spreman da se pomolim za tebe sad u autu”, otkrio je.

“I ja onako, znači on se molio sad jedno desetak, petnaest minuta, ne mogu sad to procijeniti, ja sam isplakao žuč iz sebe, dakle taj trenutak je meni promijenio život. U biti ne život, da ne ispadne sad da idem u fanatike jer će biti hejtera, sutra će portali pisati o ovome nakon što pustiš prilog, bit će raznih, ali neka dođu u četvrtak pa se pomolimo svi zajedno da se uvjerimo u suprotno”, govori Ivica.

”Danas su ljudi u strahu, imaju različite probleme, poteškoće, neprijatelje, ali kada je čovjeku ispunjeno srce snagom Duha Svetoga, onda nema problema, može stajati pred bilo kim”, govori Stjepan Brčina, voditelj Evangelizacijske zajednice Sveti Duh. Nakon toga mu je fra Stjepan predložio duhovnu obnovu. ”Ja sam bez razmišljanja pristao i ta tri dana su tri najljepša dana u mom životu”, govori Ivica.









”Kad ste s Bogom, dogodi se ona prirodna selekcija – izgubite samo ono što nije dobro, pa čak i lažne prijatelje, lažne poznanike i sve ostalo gospodin pročisti, sve te lažne motive i nekako iskristalizira to jedno društvo koje živi za iste ideale, za istoga Boga za kojega oni definitivno mogu reći, svakog četvrtka služe”, govori fra Stjepan Brčina.

Ivica je postao dio kreativnog tima evangelizacijske zajednice Sveti Duh. Danas su mu duhovno-duhovite večeri četvrtkom najljepši dio tjedna. ”Ivica jako dobro koristi svoje talente i sposobnosti, to nam je već nekoliko puta pokazao, a još se više radujem za ono što je tek pred nama, za Antunovski hod, njegovim kreacijama. Sad ne smijemo otkriti što će sve pripremiti, ali je aktivan jako i pomaže kroz svoje iskustvo i znanje i zaista je osvježenje u ovoj zajednici”, priča fra Stjepan.

”Pronašao sam mir jer svakom čovjeku treba i mislim da svaki čovjek treba naći ovo što sam ja pronašao i stvarno evo čista srca vas sve pozivam – dođite bar jedan četvrtak da vidite, nećete se pokajati”, govori Ivica.

”Danas mladi nešto traže, traže živo iskustvo Boga. Mislim da smo svi malo umorni od priča i teroija, ovdje nekako svi jednostavno dođu, otvore srce, njega dožive, njegovu snagu i milost, i tako se okrijepe za cijeli sljedeći tjedan, a nekima takvo iskustvo živoga Boga promijeni zaista sve, kao što smo čuli od našeg Ivice”, zaključio je fra Stjepan Brčina.