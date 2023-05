‘SITUACIJA RAVNA INVAZIJI!’ Mirjana Hrga o neugodnom problemu sa stranim radnicima: ‘To ni jedna plaća ne može nadoknaditi!’

Bivša voditeljica Mirjana Hrga oglasila se na svom Facebook profilu kako bi prokomentirala situaciju sa stranim radnicima u Hrvatskoj te se osvrnula i na samo Ministarstvo unutarnjih poslova za koje nije imala riječi hvaole.

”Skloni smo podcjenjivanju svega. Institucija prvenstveno. Vjerujem da ovih mjeseci nitko od vas ne bi želio raditi u MUP-u, na poslovima izdavanja radnih dozvola. Radnici stižu iz zemalja koje većina ne može od prve naći na karti svijeta. Spletom okolnosti sam svjedok njihova napora. U turističkoj zemlji u kojoj domaćih radnika nema ili ne žele to biti. Situacija ravna invaziji”, napisala je i dodala:

”A njih, djelatnika na šalterima i u uredima toliko koliko je. To ni jedna plaća ne može nadoknaditi. Eventualno, skinuti im kapu kao što s razlogom skidamo Gorskoj službi spašavanja, ili vatrogascima jer rade isto. Osim što MUP-ovi djelatnici i veleposlanstva/konzulati, spašavaju doslovno ekonomski opstanak turističke zemlje Hrvatske. Mislim da to treba vidjeti i osvijestiti”.

Turistička sezona je pred vratima, a Hrga i njezin tim u konobi Mare uvelike rade na pripremama.

”Da, ali to su paklene muke. Ne spavam već noćima, premda problem neće biti moj, nego od ljudi koji to vode i rade, izuzetno je teško i sve je teže i čini mi se nekako, baš sam razmišljala, kada sam se išla naći s vama da ćete mi sigurno postaviti to pitanje i što da ja kažem o tome. Mislim da restoranski svijet ulazi o pakleno ozbiljnu krizu, jer ova apartmanizacija nije dobra. Ljudima se više ne isplati imati restoran kad će jednostavnije i brže zaraditi, ako iznajme garažu. Koja budala bi se onda mučila s restoranom”, otvoreno je komentirala Hrga u nedavnom razgovoru za Zagreb.info.

”Izuzetan problem imam s radnom snagom. Imam sreću da mi je kuhar jedan mladi dečko, kako ja kažem za Nikolu sa ”starom dušom”, on je iz Zagreba došao na otok i odlučio živjeti na otoku. Izvanredan dečko, zaljubljen je u kuhinju i milina ga je gledati. Imam sreću da imam svoje osoblje što se tiče konobara i konobarica i to su Hrvati. Većina moje radne snage, na moju ogromnu sreću su s Bliskog istoka, zaljubljena sam u mentalitet tih ljudi, to kako im se oči smiju, kako su ljubazni, kako su dragi, tako da veći dio pomoćnog osoblja dolazi iz Dubaija”, komentirala je tada bivša voditeljica.