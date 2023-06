‘Situacija ne može biti bolesnija’ Žena podijelila strahovito saznanje o mužu: ‘Želudac mi se okrenuo’

Autor: Dnevno.hr/F. P.

Prevare u vezi ili braku teme su oko kojih se često vode mnogobrojne rasprave. Iako postoje iznimke, ovakve situacije u većini slučajeva rezultiraju razvodom braka ili prekidom veze. Svoje osobno iskustvo s ovakvom situacijom anonimno je podijelila jedna žena putem Facebooka.

U javnoj grupi ‘Mamine tajne anonimne i javne‘ žena se obratila za savjet, rekavši kako je saznala nešto što ju je “pojelo iznutra”. “Saznala sam da mi je muž spavao sa mojom vlastitom sestrom. Saznala sam da nije bilo jednom,” započela je u objavi.

Dalje nastavlja govoreći kako se radi svega osjeća kao budala, te da je jedino što je ona htjela normalan i miran obiteljski život. “A što sam dobila? Razočaranje, i bol koja je nepodnošljiva. Ubili su me, živu su me zakopali,” govori autorica objave. Smatra kako je situacija bolesna da “bolesnija ne može biti” te govori kako se radi toga razočarala u ljubav i obiteljske odnose. Priznala je kako muž sve poriče, a članicama grupe obratila se za pomoć u tome kako da nakon svega nastavi dalje sa životom.





Ispod objave nanizalo se više od stotinu komentara u kojima su joj žene pružile riječi podrške i nekolicinu savjeta. “Želudac mi se preokrenuo. Od**bi ih… Znam da je teško i da će ti trebati dugo vremena, ali moraš biti jaka. Muški će uvijek poricati. Još će na tebe svaliti krivnju što su te prevarili! Želim ti svu sreću da nađeš svoj mir,” piše u jednom komentaru, dok drugi kaže kako nažalost nema pametan savjet te da je prvi korak odmak od te sredine i situacije.

Jedna osoba je podijelila svoje slično iskustvo: “Ja sam to doživjela od najbolje prijateljice i ne znam čija me izdaja više povrijedila. Tvoje je još deset puta gore, neka ti Bog da snage da izguraš to sve.” Nekolicina daljnjih komentara svodi se na savjetovanje ženi da se makne od svega te sa sobom povede djecu ukoliko ih ima. Jedna članica joj savjetuje također da provjeri osobu od koje je sve saznala: “Pa makar to i sestra bila… Jer ljubomora je najveća bolest današnjici.”

Neki od komentara navode kako je to najgora vrsta izdaje. Govore kako bi se autorica objave trebala suočiti sa sestrom i mužem te ih oboje izbaciti iz života ukoliko je to istina. Nekoliko članica joj je predložilo i da oboje javno prozove, jer prema njima ovakva situacija ne zaslužuje anonimnu objavu: “Takva vrsta izdaje po meni zaslužuje osvetu.”