‘SIROČIĆI MALI, NEMA VIŠE NJIHOVE GAZDARICE!’ Kraljičini slatki psići slomili srce nacije: Posljednji pozdrav njihovoj Elizabeti

Kraljičini korgiji ispred Windsora su čekali da dođe njen lijes, a svojim su priustvom ganuli mnoge. Od kraljičine smrti u Balmoralu o psima su se brinuli princ Andrew, njegova bivša supruga Sarah Ferguson i njihove kćeri princeze Beatrice i Eugenie.

Princ Andrew , vojvoda od Yorka, pomazio je kraljičine korgije dok su čekali da lijes pokojne kraljice Elizabete II. dođe na njeno posljednje počivalište u dvorac Windsor.

Mnoge je prizor ganuo, ali i rastužio. “Siročići mali, nema više njihove gazdarice. Izgledaju kao da točno znaju što se događa. Pretužno”, glasio je jedan od komentara na društvenoj mreži.

The royal corgis await as the procession carrying Queen Elizabeth II’s casket makes its way toward Windsor. https://t.co/AXxKMno3y0 pic.twitter.com/mlIzXK1vRF

Sandy i Muick bili su posljednji psi koje je kraljica posjedovala, a dobila ih je na poklon od vojvode od Yorka prošle godine, unatoč tome što je Njezino Veličanstvo reklo da više neće udomljavati ljubimce zbog njene dobi.

U mjesecima koji su prethodili kraljičinoj smrti, vjeruje se da su Andrew i njegova bivša supruga preuzeli na sebe šetanje pasa na kraljevskom posjedu.

Osim kraljevskih korgija, mnogi građani poveli su svoje korgije a neki od njih nosili su i krune na glavama, kako bi se svi zajedno dostojno pozdravili od kraljice.

The Queen’s corgis, Muick and Sandy, sit in the forecourt of Windsor Castle to greet Her Majesty. pic.twitter.com/H02sPv17mY

— Royal Central (@RoyalCentral) September 19, 2022