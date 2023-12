Šire se lažne fotografije Lidije Bačić i Nives Celzijus: ‘To je prije svega nehumano’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Internetom i društvenim mrežama kruže lažne fotografije Lidije Bačić i njene kolegice Nives Celzijus, koje su se bile primorane oglasiti javnosti zbog neugodne situacije.

Riječ je o fotografijama na kojima su pjevačice prikazane gole, no uz bitan naglasak – izrađene su pomoći AI tehnologije. Kako su obje pojasnile, one su ranije pozirale odjevene u kupaćim kostimima, no netko je to iskoristio te fotografije i proizvod AI objavio na internetu. Očekivano, nije dugo trebalo da fotografije krenu kolati raznim kanalima.





Vrlo naivno razmišljanje

Nives je ranije osudila ovaj čin, nazvavši ga nehumanim. Poručila je i kako joj nije problem obratiti se policiji radi zaštite. Skrenula je pažnju i na detalj koji je jasno dao do znanja da su gole fotografije lažne.

“To je prije svega nehumano, a također je vrlo naivno razmišljati tako da se to događa samo javnim osobama. To se događa svima i svatko je u opasnosti, možda baš ti ili neko od tvojih voljenih. Onog momenta kada primiš takav sadržaj i ne prijaviš ga policiji, već ga proslijediš dalje i puštaš da taj kibernetički kriminalni lanac neometano djeluje i širi se, povećao si mogućnost da se u budućnosti upravo to dogodi tebi i tvojima.

Ja generalno prijavim policiji svakog tko mi pošalje nešto za što procijenim da spada u kategoriju kaznenog djela. Hvala Bogu, nakon toga više nikome ne pada na pamet da mi šalje takav sadržaj”, poručila je.









“Mogli bismo se našaliti i primijetiti da se fotošop majstor malo žurio i zaboravio nakeljiti tetovažu. Ali nećemo se šaliti jer je ovaj deepfake kazneno djelo”, napisala je Nives uz jednu od fotografija koje je bila podijelila u pričama na Instagramu.

Lidija Bačić nije htjela komentirati lažne gole fotografije, ali je jasno dala do znanja kako je svjesna što kruži internetom. Naime Lille je objavila originalnu fotografiju na kojoj pozira u kupaćem kostimu.