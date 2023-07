Siniša Vuco izgubio pa nakon 15 godina našao pjesmu Arsena Dedića: ‘Bog mu pokoj duši dao’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Siniša Vuco nedavno je nastupio na Splitskom festivalu s pjesmom ‘‘Oboje smo pali”, a otkrio je kako je tekst za nju napisao pokoni Arsen Dedić i to prije 15 godina.

“Nisam je čuvao nego sam je izgubio i našao sam slučajno CD”, otkrio je Vuco u razgovoru za Showbuzz i dodao kako su tada nastale još dvije pjesme.

“A žao mi je jer je ovu jednu on htio pjevati, Bog mu pokoj duši dao, ali eto, ja sam tad snimao ”Tražena si roba u gradu” i imao sam puno koncerata, pa nisam stigao zvati tog aranžera u Rijeci. Nažalost, Arsena više nema, a pjesma je još uvijek ostala i ja ću je ponuditi Radi Šerbedžiji jer mislim da to treba otpjevati netko tko ima puno više godina od mene”, kazao je.





Vuco je tijekom svoje dugogodišnje karijere bio heavy metalac, roker, folker. Upitan u kojoj je sad fazi odgovorio je u svom stilu: “U svim. Zavisi, znaš ono, ja volim jest i ribu i kulen i janjetinu i školjke, zavisi kako se osjećam. To je dobro, lako nije, a bitno je da je kvalitetno”, pojasnio je i progovorio o selidbi u Venezuelu, a kojoj se piše posljednjih mjeseci u medijima.

“Selidba nije prava riječ jer na kraju krajeva ja sam odavno odselio poput drugih u Zagreb, a u Splitu sam više nego u Zagrebu. Ja sam tamo kupio jedan lipi stan, tamo mi je dobro, usporeniji je život i ljudi su veseli i lip je to, jedan sjeverni dio Venezuele”, ispričao je Vuco koji u Venezueli uživa i u anonimnosti.

“Ne znaju me tamo kao pjevača. Kad želim stavim na YouTube-u ‘Podigla me iz pepela’ ili ‘Tražena si roba u gradu’, i onda je to ludilo. U svakom slučaju mirno je tamo, to je jedan lipi dio Kariba, otok se zove Margarita. Sad kad odem opet ostat ću duže i baš ću se javit ovoj udruzi Zdenac, našim časnim sestrama koje tamo pomažu i baš im je centar na tom otoku. Znači, od Hrvata osim mene, samo žive još časne sestre”, otkrio je.