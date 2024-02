Sin Kostadinke Velkovske otkrio loše stanje legendarne glumice: ‘Ne prepoznaje me’

Autor: I.D.

Glumica Kostadinka Velkovska (74) u srpnju prošle godine doživjela je moždani udar. Trenutno se nalazi u jednom zagrebačkom domu za starije, a njezin sin Nikola Podkrajac sada je otkrio u kakvom je stanju.

“Imala je dren u glavi mjesec i pol, jako je krvarila. Sad ima trajno oštećenje mozga. U početku su liječnici mislili da zbog siline moždanog udara i obilnog krvarenja neće preživjeti. Ali mama je borac, uspjela je doći do stabilnog stanja”, rekao je za Story.

“Maknuli su je s respiratora, kisika, maknuli su i dren iz glave. Fizički je dobro, koliko to može biti od ležanja. Stabilno je, ali počela je mršavjeti i sad to može trajati. Najveći problem je ležanje i što imunitet može prestati funkcionirati. Ne daj Bože da navuče neku upalu, bakteriju, to je vrlo teško liječiti”, dodao je.

‘To je najgore od svega’

Kaže da majka nije svjesna svog stanja i to smatra dobrim jer da jest, kaže, bilo bi joj puno gore. Nikoli je njezino stanje vrlo bolno. “Teško je bilo komu biti u situaciji bez rješenja. Kako god to zvučalo, nekad se čini da je lakše pustiti je da ode, da završi svoju priču na ovom svijetu. Ovo je najgora varijanta. Sve skupa vrlo mi je traumatično. Ne prepoznaje me, uopće nema svijesti, u komi je. Vegetativno stanje u kojem se izmjenjuju stanja kada ima otvorene i zatvorene oči”, nastavlja.

“U Marofu je gotovo cijelo vrijeme spavala, sad je počela malo otvarati oči, ali to je sve refleksno jer je moždano deblo ostalo sačuvano. To je deblo odgovorno za disanje, ciklus spavanja i buđenja, reflekse. Pa kada se trzne i pogleda, čini se da gleda, ali to je čisti refleks. I to je najgore od svega”, govori Nikola.

Glumica je prvo bila smještena na intenzivnoj njezi KBC-a Zagreb, a potom u bolnici u Marofu te Nikola kaže da je imala sreću što je tamo primljena dok nisu našli trajnije rješenje. Naime, Kostadinka se 2014. prijavila za smještaj u domu za starije na zagrebačkom Iblerovom trgu, ali tamo, kaže sin, nema mjesta.

‘Gotovo svi su se oglušili’

“Što za njih, što za sve druge, odradila je nebrojene humanitarne stvari. Angažirala se na svim stranama, kome je god trebala pomoć. Sada njoj treba pomoć, a gotovo svi su se oglušili”, kaže sin te dodaje: “Ravnateljica je rekla da sad rješavaju 2007., što je suludo. U dom se može upisati sa 65 pa ispada da prije 75, 80 godina ne možeš doći do sobe. Treba joj njega, stacionarni smještaj, ne apartman s balkonom. Zanima me koji su to prioriteti u domovima za starije.”

Prije nekoliko mjeseci komisija odobrila njen smještaj na Lašćini, ali od tamo, kaže, ni traga ni glasa. Lašćina je, kaže Nikola, jedina primala zaslužne građane. Kostadinka nema status branitelja, odbila je ponuđene povlastice iako je 90-ih bila na svim frontama i ima niz zahvalnica Domovinskog rata. Nikola je ogorčen na sustav jer je njegova majka u ozbiljnoj zdravstvenoj situaciji i potrebna joj je njega koju kod kuće ne može dobiti.