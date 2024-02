Sin Ivice Vidovića o detalju iz djetinjstva: ‘Tata me poslao da perem čaše radi duga’

Autor: I.D.

Naš najpoznatiji mađioničar, Luka Vidović pred sam početak 2024. godine, proslavit će u ožujku veliku obljetnicu, 25 godina karijere. Ovu okruglu brojku će proslaviti u zagrebačkom kazalištu ‘Luda kuća’ s predstavom za cijelu obitelj “U čemu je trik”.

Luka je nastupao po cijeloj Hrvatskoj, ali i svijetu, a prošle godine je imao čast nastupati u američkom “Magic Showu”, gdje su nastupale i velike svjetske zvijezde poput Lady Gage, Stinga, David Bowiea. Suvlasnik tog prostora je poznati Mr. Big iz serije “Seks i grad”, a publika je tamo odlično reagirala na njegove trikove.

Luka je rođen u Zagrebu 1979., sin je pokojnih hrvatskih glumaca – oca Ivice Vidovića i majke Mirjane Majurec. Tijekom razgovora ispričao je kako je bilo odrastati uz poznate roditelje, kada se zapravo rodila ljubav prema magiji i kako danas živi.

‘Sa sedamnaest godina, pubertet puca…’

“Moji su rastavljeni bili od 1985., ali su bili glumci i sretali su se. Što si stariji to si bliži s roditeljima, s ocem…. Biljar me je naučio igrati, to su neke lijepe uspomene. On je onak’ ta stara garda glumačka, nikakav glamur. Ja i dan danas kad idem u Split pa mi ljudi pričaju kao ‘aaaa Vidović pa ti znaš kad je on snimao ‘Bužu’ u Kaštelama imao je predsjednički apartman u Lavi, on je spavao u mene jer sam ja iznad seta, samo da mu bevandu napravim, ujutro spizu, malo dva jaja utvrdo i to je to!’”

Još je jednu simpatičnu uspomenu otkrio: “Sa sedamnaest godina, pubertet puca, nije mi se dalo, vratit u videoteku, kao odavde do pozornice. Došao je frajer iz videoteke, Mlinka je otvorio, znam da je bilo 1800 kuna ili 1800 dinara i Mlinka onak’ došao i “sad si meni dužan.” ‘Kako šta pa ti imaš para?’ ‘Ja imam…’ I onda sam se zaposlio u Gavelli, kao konobar, mjesec dana radio od 10 do 14, da znam koliko ljudi za 3500 tisuće kuna moraju raditi! Od 10 do 14, svaki dan, kod Pave Kremenića u Gavelli, prao čaše, sve, dobio sam plaću i onak’ Mlinki idem vratiti i on uzme i ‘je li sad znaš?’ velim ja ‘da’ i onda mi vrati i kaže ‘eto…’.”

Luka već godinama radi s djecom. Kroz edukativan način uči ih “hvala, izvoli, oprosti”. Negdje ipak, ne žele čuti za njega. “Katolički vrtići i škole ne želi ni čuti za predstavu, odnosno za mađioničara, no s druge strane, sestra Mandica iz Šibenika doslovno je rekla “tko je to rekao, jesu li oni normalni, što misli da je on demon?!” Gostovao je u konačnici u katoličkoj osnovnoj školi u Šibeniku i Varaždinu. “Mislim da je više do ljudi i do njihovog odgoja nego do neke predrasude.”









Može se reći kako je Luka od “dnevnog boravka”, do “Lude kuće”, preko Vegasa i Broadwaya, jedinstvena osoba na hrvatskoj showbusiness sceni. Vrijedno, uporno i nepokoljebljivo živi i radi svoj dječji san, a to je magija. Nikada nije odustao od svog životnog puta, iako se kroz četvrt stoljeća susretao s brojnim predrasudama.









“Predrasude sam čak imao i od pokojne mame. U mojim počecima, dala je izjavu u jednom intervjuu, govorila je nešto poput to je sad samo trenutna faza, ali on će vam biti doktor ili odvjetnik, jednog dana da živi od toga, ma ne”, zaključio je simpatični Luka Vidović, u čijim trikovima možete uživati početkom ožujka u kazalištu ‘Luda Kuća’, otkriva vrlo malo i što će vas čekati jer kako kaže, “nezahvalno je da otkrije sve”.