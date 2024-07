Sin Darka Rundeka preplovio Atlantik, radi na farmi, a fakultet ga ne zanima

Autor: G.B.

“Nomen est omen”, latinska je izreka koja u doslovom prijevodu znači “Ime je znak”. Svjesni su toga i brojni Hrvati kojima nije manjkalo kreativnosti prilikom odabira imena za djecu.

Iako su mali Bloom Tatarinov i Balie i Lumi Dvornik Pearce možda medijski najeksponiranija, puno su zanimljivija ona koja se u medijima ne provlače često, a jedan od njih je i sin glazbenika Darka Rundeka koji ima, ne biste vjerovali, čak šest imena.

Naime, Darko je sa svojom partnericom Sandom Hržić 1991. godine dobio sina Davida Vida Dimitrija Sebastiana Ernesta Viktora. Rundekov sin danas ima 33 godine te ga nemamo baš često priliku vidjeti na društvenim mrežama, niti u javnosti. Tek tu i tamo objavi poneku uspomenu s dalekih putovanja na koje se voli otisnuti. Tako se Rundek mlađi može pohvaliti time da je prije nekoliko godina preplovio Atlantik.

Važnije mu je životno od formalnog obrazovanja

“Kad se pojavila korona zatekao se sa svojim brodom i prijateljima u Dakaru u Senegalu, s namjerom da plovi dalje uz zapadno afričku obalu, ali mu je zbog zatvaranja granica jedino preostalo preploviti Atlantik do francuske kolonije Martiniqua, gdje su ih morali primiti kao francuske državljane. Povratak u Europu nije bio moguć zbog nepovoljnih vjetrova. Sad je u Francuskoj na farmi koju sam opisao”, rekao je Darko tada za Lupiga.com.

“On je svoj zanat izučio i ispunio tu neku svoju posljednju obavezu prema nama. Svašta je naučio, i raditi s metalom i o permakulturi, kuhanju, muzici… putuje i uči. Kad se čujemo, uvijek mi prvo kaže što je novo naučio”, rekao je jednom prilikom Rundek.

Podsjetimo, Darko sa svojom partnericom već dugi niz godina živi na tri adrese: Pariz, Zagreb i Povlja na otoku Braču. Ipak, Dalmacija je posljednjih godina postala njegova obiteljska baza, a čini se da će i Vid krenuti njegovim stopama.

“Sin to radi i na nekim drugim svjetskim lokacijama. U ovom trenutku putuje i istražuje. Za razliku od nekih drugih sinova, on je odlučio više učiti od života i svijeta, a manje od formalne naobrazbe. To je njegova orijentacija, s tim da je premlad da se afirmira, ali putujući će doći i to. Preplovio je, odnosno prejedrio Atlantik i sad je došao u Pariz napraviti par projekata. Na Karibima mu je ostao brod, a tamo je sudjelovao u radu jedne permakulturne farme”, ispričao je Rundek.