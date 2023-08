Sin Alke Vuice progovorio o odnosu s Ellom Dvornik, otkrio: ‘Veliki sam lover boy’

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Glasine o razvodu Elle Dvornik-Pearce i Charlesa Pearcea pojavile su se u travnju nakon što je influencerica objavila prvi album, čiji je producent Arian Vuica, sin naše hitmejkerice Alke Vuice.

“Znamo se cijeli život i odlično se razumijemo i slažemo. Slušala sam njegove savjete jer je on profesionalac i majstor svoga posla, ali na kraju je uvijek bitno da sam ja zadovoljna finalnim proizvodom jer je to moje autorsko djelo. Zahvalna sam Arianu što mi je dao potpunu slobodu i nije me ograničavao”, rekla je Ella za Story nakon izlaska albuma ‘Teška vremena za sanjare’ i dodala kako je Alka bila tu kako bi njoj i Arianu dala pokoji savjet ili pitala jesu li gladni, jer se Arianov studio nalazi u podrumu obiteljske kuće Alke Vuice.



Prije godinu dana Arian Vuica je za Story govorio o tome kako je sretno zaljubljen, ali i da je uvijek imao uspjeha kod djevojaka. “Ona je mlađa sestra jednog od mojih najboljih prijatelja. Moram priznati da je na početku bio malo rezerviran zbog te ideje na početku naše veze, ali se opustio sad nakon četiri godine”, ispričao je Arian i otkrio:

“Neću lagati, moram priznati da sam uvijek imao sreće sa ženama, ali sam i veliki lover boy. Uvijek sam bio u dugim vezama jer imam sreće pa naletim na divne žene u svakom smislu i rijetko kad sam imao traumatičan prekid”, rekao je.

Usprkos javnoj potvrdi ljubavne veze, šuškanja o njegovom dubljem odnosu s Ellom Dvornik su se nastavila pa se sada ponovno oglasio Arian Vuica koji je u razgovoru za 24sata otkrio kako između njega i Elle ‘nema ništa’.