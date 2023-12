Simonu je dignuo iz pakla bluda ovisnosti, a druge iz kolica: ‘On je prvi koji me nije osudio’

Autor: Barbara Grgić

Na današnji dan 2013. godine preminuo je fra Zvjezdan Linić, po mnogima ne samo običan svećenik, već i čudotvorac.

Ovaj je franjevac svoj život posvetio naviještanju Evanđelja, poslanju koje ga je odvelo u mnoge hrvatske župe, ali i daleko izvan granica Hrvatske. Bio je izvrstan propovjednik, ali i karizmatik. S karizmatskom duhovnošću, po kojoj ga većina ljudi poznaje, susreo se još kao mladi svećenik, a radikalnije ju je primijenio u svojoj službi nakon seminara Rufusa Pereire, indijskog svećenika i egzorcista, kojega je održao 1999. godine u Taboru.





Njegov Tabor je i danas mjesto milosti, a to mogu potvrditi i brojni koji su ga posjetili. Među njima je i Simona Mijoković, bivša hrvatska starleta, danas sretno udana žena i majka.

‘On je prva osoba koja me nikad nije osudila’

Simona je u nekoliko navrata svjedočila kako je upravo susret s fra Zvjezdanom prvi korak prema njenom novom duhovnom životu.

“Pater Zvjezdan. Samo na njegovo ime moje srce se zahvalno nasmije, a oči zasuze.

Ako bih ga mogla opisati u jednoj rečenici on je bio: Prva Osoba koja me nikad nije osudila, prva osoba koja mi je pružila ruku i očev zagrljaj. Moja najveća podrška i moj duhovni tata. Moja najveća ustrajnost s Isusom je upravo ljubav prema Isusu, ljubav što mi ju je usadio najbolje pater Zvjezdan. On mi je najljepše prikazao Milosrdnog Oca koji vjerno čeka svog sina (kćer) u zagrljaj i priprema najljepšu gozbu za svoje dijete koje je bilo izgubljeno.

Pater mi je do svog posljednjeg trenutka govorio da nikad ne odustanem od svjedočenja, unatoč progonstvima, klevetama, mržnji svijeta. Rekao mi je: Simona budi hrabra, nikad ne odustaj. Svjedoči uvijek sve što ti je Isus učinio .









I to je njegovo blago koje je ostavio meni u mom malom srcu. Ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu, da se borimo za spasenje duša i riječju svjedočanstva, donoseći svakom čovjeku Živoga Boga, Boga koji jest Dobrota Beskrajna”, posvjedočila je Simona.