SIMONICA IMA RAZLOG ZA SLAVLJE: ‘Nisam se bojala ni morskih pasa oko nas, blagoslovljeno nam, mužu moj’

Autor: Dnevno.hr

Simona Mijoković, u javnosti poznata i kao ‘Simonica’, bivša supruga Ante Gotovca, na svom je Facebook profilu objavila radostan status.

Naime, danas sa suprugom slavi šest godina braka, čemu je posvetila podužu objavu.

“Naših 10 godina prijateljstva, naših 6 godina braka. Puno ljudi često mi postavi pitanje koju molitvu sam molila za dar braka. To je molitva srca. Potpuno predanje u Svetu volju Božju da On izabere koga On misli. Naravno, gdje su milosti Božje, tamo su i različite kušnje, posebno progonstva od svijeta jer živiš čistoću prije braka i otvoren si životu u braku. Ništa nas to nije pokolebalo, opraštali smo uvijek, blagoslovili i krenuli dalje. Ne osvrćući se što to ‘duh svijeta misli.’ Zajedno smo ušli u našu zajedničku lađu života, nekad smo plovili mirnim morem i radosno pjevali, a nekada je more bilo nemirno.





Nikad se nisam bojala ni oluja, ni vjetra, ‘ni morskih pasa oko nas’, ni nemirnog mora jer znam naš ‘Kormilar’ upravlja našom lađom i sve što se dogodi On dopušta za našu duhovnu izgradnju. Vjerujem da su uspjeli muževi i žene u svetom sakramentu braka svjedoci trajnog sklada između naravi i milosti.

Usudih se napisati ‘Božji zaluđenici’ do te mjere da stvaraju zbunjujući rječnik, zaljubljeni u Boga koji je njihovo Sve u svemu. Uvijek na prvom mjestu. Nekad najudaljeniji po instinktu, od svake vrste grijeha, a najbliži, uvijek po svakoj vrsti okrivljenika.

Pozornice na kojima božansko daje priredbu, i sami ponizni gledatelji, zahvaljujući nesmiljenom spoznaji vlastitog ništavila. Protagonisti trajnog skrivanja, a ipak neizbježno blistavi poput grada smještena na gori.

Sveta Rita naša je zagovornica bila od početka. Kod nje u Casiiji si molio za me. Neka Sveta Rita moli za nas da dostojni postanemo obećanja Kristovih. Uvijek uz tebe i ZA tebe. Blagoslovljena nam godišnjica mužu moj, volim te do Neba”, poručila je Simona.

Simona se nakon razvoda od Ante Gotovca potpuno okrenula vjeri i maknula iz javnog života. Sada je posvećena obitelji i Crkvi,









Prošle je godina objavila kako je rodila četvrto dijete.

Simona je još jednu djevojčicu dobila sa suprugom Stanislavom Mijokovićem (54) za kojeg se udala u svibnju 2016. S njim ima sina Joshuu i kći Amaliju. Iz prijašnjeg braka s Antom Gotovcem (50) ima kći Gabrielu.