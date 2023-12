Simoni Mijoković žena na placu promijenila život: ‘Išla sam hodžama, drogirala se, ali’

Autor: I.D.

Bivša naša manekenka i jedna od prvih reality zvijezda u Hrvatskoj Simona Mijoković, poznata i pod prezimenom Gotovac, imala je vrlo turbulentnu prošlost, bila je u raljama droge i prostitucije, a onda joj se život potpuno promijenio zahvaljujući vjeri kojoj se posvetila. Danas živi mirnim i povučenim životom, a u intervjuu za hrvatske medije svojedobno je priznala da je bila u vezi s prikrivenim dilerom, s kojim je ostala trudna.

No, tada je saznala da je on oženjen i da ima obitelj, a on je zahtijevao da pobaci. “Imala sam tri abortusa u godinu dana i to je na meni ostavilo neizbrisiv trag, započela je, pa nastavila: “Moje srce mu se predalo, ostala sam trudna, a onda mi je otkrio da je oženjen. Dao mi je kuvertu od dvije tisuće kuna i poslao me na abortus. Nisam to htjela učiniti, ali morala sam”, rekla je Simona koja je već neko vrijeme spas pronašla u vjeri koju živi.

Prije tri dana objavila je video iz svojih “starih” dana i sjetila se poruke koju joj je tad uputila totalna nepoznanica. “Čitajući ovih dana mnoge statuse i komentare mnogih vjernika jako sam se rastužila ali i zamislila. Naravno da svatko ima slobodu pisati na svom zidu fejsa svoj stav, svoje mišljenje, to je sloboda svakako, ali ne znači da smo u pravu i uvijek možemo pogriješiti”, otkrila je Simona.

“Danas mi je došlo u srcu: Simona da je ovaj fejs tako aktivan bio, i da su tako žarili statusi u doba one moje pjesme ‘ Lova, Lova.‘ – ne bi ti ‘ duhovno živa‘ ostala od brojnih osuda po statusima. A kamoli zaslužila blagoslov. Sjećam se kad sam došla na Tabor, pa u mnogim skupovima gdje su bili vjernici, koliko sam samo imala osudnih pogleda”, nastavila je.









‘Nikada taj blagoslov neću zaboraviti’

“Šta ona radi tu…Pa koliko je samo pater Zvjezdan imao tajnih šuškanja iza leđa ali i primjedbi jer mi je pružio ruku! Ali pater nije mario za to. On je gledao u srce”, sjetila se Simona svojeg dolaska kod fra Zvjezdana ali i jedna anegdote koja je čak i snimljena. “Kada sam živjela u najvećoj tami grijeha, bludu, nemoralu, necrkvenom braku, bulimiji, zagovarala LGBT, čitala horoskope, išla hodžama, drogirala se, jedna žena na placu Marije Dolac na Kaptolu kada smo snimali prilog za Red Carpet prišla mi je i izrekla blagoslov. Blagoslov koji mi do tada nikad nitko nije dao ali koji je utjecao itekako na moj život”, priznala je.

“I nikada taj blagoslov neću zaboraviti. I dok god dišem poticat ću svakoga da blagoslovi svaku osobu jer nikad ne znamo koga će Otac kroz blagoslov dotaknut i učiniti sve novo. A vjerujte mi svaki blagoslov ima cilj – to je vječnost”, prisjetila se Simona koja nikada više nije vidjela tetu Ružicu, ali njen blagoslov zauvijek, priznaje, nosi u srcu. Nakon burnog života, Simona Mijoković danas je potpuno drugačija žena, koja je, kaže, život posvetila vjeri.