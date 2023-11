Simona Mijoković javno otkrila kada i kako joj je oduzeta nevinost, evo kako je reagirao njen suprug

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Bivša reality zvijezda i manekenka Simona Mijoković gostovala je na radiju Mir iz Međugorja u emisiji ‘Agape’ u kojoj je progovorila o potresnim detaljima iz prošlosti, poput gubitka nevinosti sa svega 12 godina i tri abortusa u godinu dana.

Simona je progovorila o djetinjstvu i traumatičnim iskustvima koji su obilježili njeno odrastanje i krivi životni put kojim je nekad kročila.





Biti u svijetu ,

a ne biti od ovoga svijeta .

Hoditi zemljom ,

a živjeti za Nebo .

Tako mi srce ujutro nakon molitve… Objavljuje Simona Mijoković u Srijeda, 15. studenoga 2023.

“Moja bajka sretnog života je tada završila”

”Moja najveća životna rana bila je kada je mama ostavila tatu. Moja bajka sretnog života završila je kada me mama na neko vrijeme ostavila. Kasnije je mene i brata uzela iz Zagreba u Sloveniju tako da sam 4. razred osnovne škole išla na Breganu, a 5. počela u Brežicama. U školi sam se uključila u aktivnosti i bila sam odličan đak. Sve do jednog trenutka”, započela je potresnu ispovijest.

Otkrila je potom kako je na prevaru izgubila nevinost i brzo počela mijenjati ponašanje. Sve to dovelo je do prostitucije i borbe za opstanak.

“Kada sam počela biti zlostavljana. Tada sam se počela povlačiti u sebe, a onda i do trenutka s 12 godina kada me jedan dečko prevario sa ‘šetnjom ‘ i uzeo moju nevinost. Tada sam postala žena. Isti tren izgubila sam osjećaj za sve dobro i prestala se baviti sportom. Istog trena počela sam krasti mami cigarete i tražila društvo gdje ću moći sve zaboraviti. Naravno s kim si – takav si, tako kažu. Pa tako sam i pronašla druge mlade koji su isto sa svojim ranama došli da pronađu mene’, ispričala je potresno Mijoković te dodala: ‘Kad su se mnoge djevojčice iz mog susjedstva igrale u parku i na njima se je odražavala ta nevinost meni su moju oduzeli’.”

Veza s dilerom

Simona je progovorila o vezi prije kontroverznog poduzetnika Ante Gotovca. Otkrila je kako je bila riječ o ”prikrivenom dileru”’, a kako se ona željela spasiti od prostitucije. Sa njim je ostala tri puta trudna u godinu dana, a iako je tvrdio da s njom želi obitelj, zahtijevao je da pobaci.

“Imala sam u godinu dana tri abortusa i to je na meni ostavilo neizbrisiv trag”, kazala je u emisiji i dodala da su to bile žive rane koje joj je “Gospodin iscijelio kada je rodila sina Mihaela”.









Reakcija supruga Simone Mijoković

Simona se oglasila i putem društvene mreže gdje je otkrila kako je pitala supruga bi li trebala prestati govoriti o svojoj prošlosti. Otkrila je kako joj je on objasnio zašto smatra da ne bi o tome prestala govoriti, usprkos što je riječ o intimi koju mnogi ni u snu ne bi podijelili s jednom osobom, a kamoli cijelom javnosti. ”On kaže: ‘Ne, ma od kuda ti sada to. Sve dok postoji i jedna Simona koja živi i kao što si ti živjela, svjedoči, a to će ljubček uvijek biti”, napisala se Mijoković.

Simona je danas sretna majka čak petero djece za koje ističe kako su ‘čudo Božje jer po ljudskom sudu ih nije zaslužila’.