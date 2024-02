Silvija iz Života na vagi objavila nikad viđene fotografije iz finala: ‘Ovo je za pamćenje’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Silvija Temšić i Mislav Vlašić, sudionici showa Život na vagi, ne samo da su u showu promijenili životne navike već su se i zaljubili, što im je zasigurno olakšalo i sudjelovanje u showu, jer su imali motivaciju više da svoj život promijene na bolje.

Silvija je na prvom vaganju imala 129,1 kilogram, a u finalu se pojavila s 56,8 kilograma manje, dok je Mislav postigao rezultat kakav nije bio zabilježen ranije u showu. Uz pomoć trenera i savjeta nutricionistice, Mislav je s početnih 213,5 kilograma, završio u finalnom vaganju s 88,9 kilograma manje i oborio rekord emisije. “Nikad nismo imali natjecatelja s više od 200 kilograma koji je napravio ovakav rezultat!” komentirao je ponosno trener Edo.

“Puno toga me show naučio, od razmišljanja od prehrane. Nije to ništa komplicirano. Svi to možemo. Stvarno, svi to možemo”, rekla je Silvija nakon završetka showa, a sada je na Instagramu objavila neviđene fotografije iz finala. “Ovo je finale za pamćenje”, komentirao je jedan pratitelj.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Silvija Temšić (@temsic_silvija)









Život nakon showa

Zaljubljeni par zdrave je životne navike nastavio prakticirati i nakon izlaska iz showa. Danas žive zajedno, Mislav ima novi posao, a osim što slobodno vrijeme provodi sa Silvijom, rado s pratiteljima dijeli detalje iz svog života i mnoge potiče svojim primjerom na velike životne promjene.

Zdrave navike koje uključuju redovito vježbanje i raznoliku prehranu Silvija i Mislav, koji su se u showu i zaljubili, nastavili su prakticirati i nakon što su napustili show i vratili se kući. Par sada živi zajedno

“Kada smo izašli iz showa, preselila sam se k Mislavu u Zagreb. Ipak je ovdje više mogućnosti da nastavimo ovaj put zajedno i guramo jedno drugoga. Čim smo izašli, našli smo teretanu i nastavili trenirati, raditi jelovnike, pobacali iz stana sve što nam ne treba”, otkrila je Silvija.