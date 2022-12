‘SHVATIŠ DA SI NEMOĆAN’ Ovakav govor Jacquesa o odgoju svoje djece nitko nije očekivao: ‘Nema tog novca, nema tog angažmana koji me može…’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Prije nekoliko dana Jacques Houdek je gostovao u IN Magazinu te je voditelju Davoru Gariću govorio o svojoj djeci, kao i o mnogim drugim klincima koji obožavaju njegov dječji album.

“Najveći privilegij imam u ovoj državi da su me klinci stavili na pijedestal i da me vole gotovo kao sv. Nikolu i Djeda Mraza! Neću si to utvarati, ali ako pogledaš ovako malo, budućnost mi je sigurna! Za mene nema zime”, rekao je dobro raspoloženi Jacques. Kako i ne bi bio, kada je rasprodao dva koncerta u Lisinskom – prošloga tjedna mnoga su djeca pohrlila na dječji koncert, održan povodom nevjerojatno uspješnog dječjeg albuma “Kad si sretan”.



Jacques ne skriva iznenađenje kada govori o tom uspjehu: “Nisam mislio da će to bit takav fenomen, da će to postati najprodavaniji hrvatski dječji album svih vremena”, kazao je i dodao kako je slijedio iskru u srcu i nadao se najboljem. Najavio je i spektakl za iduću godinu, kada će album slaviti svoju punoljetnost.

O odgoju i blagdanskom raspoloženju

Jacques je sa suprugom Brigitom u braku od 2006. godine te imaju dvoje djece, kćer Sofiju i sina Davida. Nedavno je Sofija proslavila 17. rođendan, a ponosni joj je otac posvetio tim povodom dirljivu objavu na Instagram profilu.







“Oduvijek je voljela plavu boju. Moja umjetnica, kreativka, s najvećim srcem koje uopće možete zamisliti… Duhovita, vesela, prelijepa, svoja!” dio je njegovih dirljivih riječi.

Na pitanje o tome tko ima najveću ulogu u odgoju njegove djece, Jacques je prilično iznenadio odgovorom. “Osobno, evo, moram razočarati, ne vjerujem u odgoj! Ja vjerujem da smo svi rođeni takvi kakvi jesmo, savršeni, ti klinci su savršeni!” kazao je u emisiji. Prema njegovim riječima, najvažniji je biti djeci dobar primjer, a ona će “iz neverbalne komunikacije najviše naučiti”. S obzirom da smo ga naviknuli gledati u ulozi strogog mentora, zasigurno su mnogi očekivali spreman odgovor i detaljno razrađenu taktiku odgoja.

“Kakvi smo mi ljudi, reflektirat će se na to kakvi će oni postati”, nastavio je pjevač te se osvrnuo na različitost svoje djece: “Ja gledam svoje dvoje djece, brat i sestra, oni su potpuno različite individue, svatko za sebe.” Jacques svojoj djeci daje neizmjernu ljubav i podršku, uz nadu da će sve biti dobro: “Pristup biraš, tražiš, pipaš i shvatiš da si nemoćan i da se samo možeš nadati najboljem. To je sve što mi možemo, a ostalo je – oni su savršeni točno takvi kakvi jesu. To ti ja iskreno mislim.”

Poput mnogih, njegova će obitelj blagdane provesti kod kuće sa svojim najmilijima. “Badnjak i Božić nikada, nikada ne radim. Ove godine ne radim ni Novu godinu. Bilo bi dobro da se popravi budžet, ali kad malo vratim film, ja sam obično u prosjeku, uvijek jednu Novu godinu radim, jednu ne radim, ali Božić i Badnjak baš nikada! Nema tog novca, nema tog angažmana koji me može… Eventualno za Štefanje mogu promoliti glavu iz kuće’, zaključio je.