Shrvana kći tragično preminulog glumca: ‘Ovakvu bol nisam nikada osjetila’

Holivudski glumac Treat Williams tragično je preminuo u ponedjeljak u 71. godini. Sada se putem Instagrama o svemu oglasila i njegova kći, Elinor Ellie Williams.

“Ovo je bol kakvu nikada nisam osjetila. Potpuno sam slomljena,” napisala je uz fotografiju oca objavljenu na Instagram priči. Dodala je: “Hvala svima koji su nam slali poruke i čuvali našu obitelj u svojim srcima tijekom ovih strahovitih trenutaka.”

Kako prenosi Page Six, u javnost su isplivale nove činjenice oko nesreće u Vermontu. Prema njima, jedan od svjedoka tvrdi kako je vidio Williamsa da “leti kroz zrak”. Vlasnik jedne radnje koja se nalazi odmah uz mjesto nesreće izjavio je kako je Williams isprva bio potpuno svjestan i odgovarao na pitanja. Prema napisima medija, glumac je nakon nesreće prebačen u medicinski centar Albany u New Yorku, gdje je i preminuo.

Ellie je sa ocem bila veoma bliska. Prošli tjedan Treat je na Instagramu objavio njenu fotografiju i napisao “Nedostaješ mi, kćeri”, na što je ona odgovorila “Hvala ti, tata. Volim te”. Svojim posljednjim objavama kćer ove glumačke zvijezde dala je naslutiti kako se obitelj nosi sa ovim gubitkom. Uz fotografiju zelenog polja koje se, pretpostavlja se, nalazi u Vermontu, napisala je: “Doma smo, tata.”

Od Williamsa se tijekom proteklih dana putem društvenih mreža oprostilo nekoliko njegovih kolega glumaca. Kim Cattrall, s kojom je 1999. godine glumio u filmu ’36 sati za umrijeti’, na Twitteru je objavila njihovu fotografiju iz filma. “U šoku sam! Počivaj u miru, dragi Treat. Moja sućut Pam, Gillesu, Ellie i obitelji. Predivan glumac i prijatelj,” napisala je.

Matt Bomer, koji je igrao njegovog sina u seriji ‘Bijeli ovratnik’, od svojeg televizijskog oca oprostio se putem Instagrama: “Ovo je teško, ali želim podijeliti kakvo blago je Treat Williams bio – kao glumac i kao osoba. Naučio me na najbolji način – kroz strpljive primjere. To što sam te poznavao smatram blagoslovom. Moje srce je uz tvoju ženu i djecu.”

I’m in shock! RIP Dear Treat.

My condolences to Pam, Gilles, Ellie and the family. A wonderful actor and friend. pic.twitter.com/hurBQfejRu

— Kim Cattrall (@KimCattrall) June 13, 2023