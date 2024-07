Zvijezda serije Kumovi usred neviđenog skandala: ‘Iza toga stoje neki bolesni ljudi’

Autor: T.Š.

Glumca Vladimira Tintora mnogi pamte po ulozi Franje u prvoj hrvatskoj sapunici Zabranjena Ljubav, a do pojave u seriji Kumovi, o njemu se vrlo malo toga znalo. Sve je to posljedica skandala zbog kojeg se svojevremeno povukao iz javnosti.

Naime, na vrhuncu slave nepoznate su osobe iz njegova osobnog računala ukrali fotografije na kojima je snimljen u kompromitirajućim pozama s različitim muškarcima koje je netko, zajedno s popratnim pismom punim uvreda i konstatacijom kako ‘uništava tuđe živote’, objavio.

U pismu je tada opisan kao muški gad, osoba koja je druge ‘samo potrošila, iskoristila i odbacila’, a Tintor je komentirao kako su možda osobe koje su pismo pisale htjele nešto s njim, a to nisu dobile.

“Pribjegao sam liječenju rana u tišini i čekao da bura prođe”

“Bio je to moj prvi veliki uzlet u karijeri. Televizija sa sobom neizbježno nosi određenu popularnost, u smislu da vas više ljudi upozna, vidi vaš rad, prepoznaje na ulici. Kako sam prve glumačke korake napravio u kazalištu, glumu shvaćam kao umjetnost, ali i kao poziv i posao. A taj izlazak iz anonimnosti isprva me jako zbunio jer naš je posao u konačnici javan. Snimajući ‘Zabranjenu ljubav’, to sam iskusio. Nikad nisam bio za to da se piše o mom privatnom životu, no netko je to odlučio učiniti ‘u moje ime’ i taj je trenutak za mene bio tako čudan i ponižavajući. Šest mjeseci trpio sam ucjene i prijetnje, čak mogu reći i određenu psihičku torturu s anonimnih mailova i brojeva telefona. I kada su se te prijetnje obistinile, bio sam slomljen. Nikad prije i nikad poslije nisam na svojoj koži osjetio tako usmjereno zlo. Nakon toga ništa nije bilo isto. Bilo je to i drukčije vrijeme i drukčiji medijski prostor. Cyberbullying i hejt većini su bili nepoznanice, a zaštita privatnosti, GDPR i sve ostalo na što se sad oslanjamo nisu imali nikakav zakonski okvir. Kako tada nitko nije stajao iza mene u smislu PR stručnjaka ili savjetnika koji bi me usmjerili kako da ‘popravim štetu’, pribjegao sam jedinom što sam smatrao ispravnim, a to su povlačenje, čekanje da bura prođe i liječenje rana u tišini”, rekao je prije par godina za Story. Dodao je i da je to za njega i njegovu obitelj bio veliki udarac.

“Bio je to velik udarac na mene, moju obitelj. Ostao sam bez posla, prihoda – odricali su me se neki ljudi koje sam smatrao prijateljima, a neki se silno pokušavali medijski ‘očešati’ o taj ‘skandal’. Neki su krišom slali poruke podrške, a javno pozivali na linč. Da bih sve to sveo na najmanju mjeru, odlučio sam sebe isključiti iz te jednadžbe – da se tako izrazim. Bila je to trauma koju sam morao prohodati. Borba s depresijom dok te život tjera da preživiš. Svima sam oprostio, lagano skidao prašinu od pada, digao se i nastavio dalje”, rekao je Tintor.

Iako je u početku govorio da ‘neće više moći izaći na ulicu’, Tintor jeo svemu progovorio u intervjuu za Red Carpet.

“Kad se to dogodilo, normalno da je u prvom trenutku nastupio šok, ipak nije ugodno kad znate da vas toliko ljudi gleda u nekoj vašoj intimi. Na tome se zapravo temelji i cijela ova priča. Ovo nije ništa drugo nego zadiranje u intimu na vrlo loš i bezobrazan način’, rekao je tom prilikom. “Ono što me zabavlja su reakcije. Ljudi koji su to napravili su vjerojatno očekivali neku negativniju reakciju i sad me zabavlja vidjeti kako ljudi na to različito reagiraju”, dodao je.









Na upit o motivima ljudi koji stoje iza objave njegovih fotografija i otvorenog pisma, rekao je: “Ja ne mogu ući u prave motive ljudi koji su to napravili jer po meni pravog motiva nema. Da ste vi neka zdrava osoba, pa čak i da ste bili sa mnom u nekom intimnom odnosu, ja nisam nikog silovao niti sam koga na bilo što prisiljavao. Ja shvaćam da iza toga stoji neka bolesna osoba i samim tim ne mogu ući u motive te osobe.”