Zvijezda Monty Pythona: ‘Ubili smo čovjeka. Počeo se smijati i nije mogao prestati’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Zvijezda ‘Monthy Pythona’ John Cleese je u epizodi GB Newsa, koja će se emitirati u nedjelju navečer, progovorio o trenutku kada je jedan gledatelj doslovno umro od smijeha za vrijeme snimanja filma “A Fish Called Wanda” ( Riba zvana Wanda) iz 1988. godine.

U tom filmu Cleese glumi uz Kevina Klinea i Jamie Lee Curtis, a otkrio je kako su on i Kevin ”odgovorni” za smrt jednog njegovog velikog obožavatelja. “Kevin Kline i ja ubili smo čovjeka u Danskoj. Bio je zubar i imao je gromoglasan smijeh. Vrlo popularan smijeh. To je bilo u Aarhusu, malom gradu gdje su ga svi poznavali”, kazao je Cleese i pojasnio kako je muškarac nakon sami dvije minute smijeha prestao disati.





Zubar iz Danske preminuo nakon dvije minute smijeha

“Iznijeli su ga mrtvog, imao je srčani udar”, objasnio je glumac i progovorio o tome kako je shvatio koliko je smijeh ljudima važan, bez obzira na prethodnu priču.

“Prije deset godina sam shvatio da kada nasmijem ljude, činim zapravo puno više od toga da se ‘samo smiju‘ “, rekao je i objasnio kako su mu obožavatelji rekli da im smijeh, koji izazove kod njih, stvara dozu komfora.

Smijeh – najkraća udaljenost

“Neki drugi kažu hvala ti što si mi pomogao u nekim od teških razdoblja. I odjednom shvatiš da kada se ljudi smiju, da im to pomaže, to nije samo zabava”, kazao je i nadodao kako je jednom prilikom poznati dramaturg, Tom Stoppard, rekao kako je najkraća udaljenost između dvoje ljudi – smijeh. Nažalost, za zubara s početka priča smijeh se pokazao kao ‘najkraća udaljenost’ do smrti.