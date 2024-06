Zoran Šprajc o braku sa suprugom Lidijom: ‘Strastven sam u svađi, ali i u ljubavi’

Autor: B.G.

Zorana Jovanovića svakog dana imate priliku gledati na RTL televiziji, a da toga uopće niste svjesni. Nemate pojma tko je ta osoba? Pa, niste jedini. Omiljeni RTL-ov voditelj godinama je skrivao ovaj biografski podatak.

Naime, poznati voditelj rođen je kao Zoran Jovanović, a svoje je prezime odlučio zamijeniti onim njemačkog podrijetla jer mu je, kako je objasnio svojevremeno, bolje zvučalo.

“Zoran Šprajc rođen je 1968. godine u Slavonskom Brodu. Rođeno prezime bilo mu je Jovanović, ali je Zoran kasnije uzeo majčino prezime Šprajc, budući da nikad nije ni živio s ocem, a to prezime bilo je i mnogo zvučnije za javnu osobu”, stoji na internetskoj stranici biografija.hr.

Nije jedini koji se ‘odrekao’ identiteta

Inače, prezimena Jovanović odreklo se i nekoliko domaćih političara, a promjena imena nije strana ni brojnim domaćim “celebovima”, od Dina Merlina preko Jacquesa Houdeka pa sve do Doris Dragović, koji se u dokumentima zovu Edin Dervišhalidović, Željko Houdek te Dorotea Budimir.









Podsjetimo, sa svojom suprugom Lidijom, inače lektoricom koja je i sama vodila neke kontakt emisije u vezi pravopisa, gramatike, govora i pisanja, ima troje djece: Franku i Mirona, te nešto mlađeg Darjana.

O tome kako se snalazi s troje djece, Zoran je svojevremeno govorio ovako: ‘Za divno čudo, ta se gomila pubertetskih hormona u kući i ne osjeti. Svatko od njih cool je na svoj način, a savjete im više dajem nego što ih oni trebaju. Sve su to već mali-veliki ljudi koji imaju izgrađen svjetonazor, karakter i navike pa mi se čini da roditelji ponekad uzaludno pokušavaju usmjeriti dijete u smjeru u kojem bi oni željeli. Moje je da poštujem njihov izbor i da im u tome pomognem koliko god to mogu”, rekao je tom prilikom za Story.

“Ako je brak navika, onda je to dobra navika. Valjda si u braku jer to želiš. Naravno da ima navika i svakodnevnih rituala, ali ne bih rekao da je brak sam po sebi navika, barem meni nije. Mislim da čovjek u sebi ima ili nema strasti. Nastojim sa strašću raditi posao, družiti se s prijateljima i biti s obitelji. Strastven sam i u sportu, ali i za stolom. Strastven sam u svađi, ali i u ljubavi. No za ljubavnu je strast ipak potrebno dvoje’, Zoranovo je mišljenje o braku.