Znate li kome su posvećeni stihovi pjesme Moj lipi anđele: Ova ljubav traje više od 40 godina

Autor: T.Š.

Prošle godine 60-godišnji hrvatski pjevač i autor Hari Rončević obilježio je 30 godina karijere a jedino je njegova ljubav sa suprugom Nensi Rončević, duža od te karijere. Nensi je glazbenikova najveća inspiracija iz koje su nastali neki od najvećih domaćih hitova poput hita pokojnog Olivera Dragojevića Moj lipi anđele.

Suprugu Nensi glazbenik je upoznao u Fronti, mjesnoj zajednici, gdje su se održavali koncerti i disko večeri: Nensi je imala 15 i pol, a Hari 17 godina. O njihovoj velikoj ljubavi možda najbolje govore njegove pjesme, poput spomenutog Oliverovog hita, pjesme koju je Hari prvotnoj smatrao ‘ženskom’ i prenježnom za muški vokal.

“Povijest te pjesme je bila da je mene Runjić pitao da napišem pjesmu za Zrinku, napisao sam ju misleći na svoju ženu, odlučio sam da je to pjesma za ženu. Onda je Runjić rekao da to nije pjesma za Zrinku i stajala je u ladici. Prijteleljica me pitala imam li pjesmu za Olivera i tako sam mu dao da posluša, ma kakva ženska. Sve skupa priča oko te pjesme je vrhunska, možda čak i povijesna”, komentirao je svojevremeno za CMC, a tada je otkrio kako zasluge za svoje stihove pripisuje djelomično i višoj sili.

“Ne mogu neke stvari objasnit šta sam napisa”

Tri desetljeća glazbene karijere, Rončević pamti po nesigurnosti koja prati život slobodnih umjetnika i glazbenika. “Meni je obitelj najvažnija, a glazbom sam se počeo baviti igrom slučaja. Počeo sam nastupati po kafićima izvodeći pjesme Boba Dylana i Neila Younga, jer sam svirao gitaru i usnu harmoniku, a početkom 1993. počeo pisati svoje pjesme i snimio ih u studiju Deva Dade Marušića. S “Getaninom” sam pobijedio na Melodijama hrvatskog Jadrana i potpisao trogodišnji ugovor s Croatiom Records. Neko vrijeme sam se lomio, dok nisam ostavio posao geodetskog tehničara”, otkrio je ranije u razgovoru za Gloriju.

Tom prilikom otkrio je i neostvarene želje. “Ja sam sebi u startu postavio cilj da moja pjesma završi na albumu neke zvijezde da zaradim milijun eura, hoću koncert u Areni Zagreb i napravit ću najbolji koncert koji je moguće”, otkrio je tom prilikom te progovorio o vlastitom stvaralaštvu.









“Nekad se osjećam mali kad vidim strane koncerte, mi to ne možemo jer smo presiromašna država. Volio bih imati 20 ili 30 izvođača iza sebe da to bude doživljaj koji ću do kraja života nositi u srcu. Vodi me nevidljiva božja ruka, zaslužan sam 50 posto a ostalo viša sila jer ne mogu neke stvari objasnit šta sam napisa”, istaknuo je glazbenik, koji privatno priželjkuje tek još nekoliko unuka.