‘ZNAM SE ODVESTI U NEKE SIVE ZONE’ Prvakinja drame HNK progovorila o životnoj borbi: ‘Nisam znala kako se nositi s tim’

Autor: 7Dnevno/ T.Š.

Našu poznatu kazališnu, televizijsku i filmsku glumicu, prvakinju drame HNK-a Anu Begić Tahiri, šira je javnost upoznala kao blagajnicu Biserku “Bibu” Fruk iz serije “Bibin svijet”.

Uz brojne filmske, televizijske i kazališne uloge u njezinoj karijeri tu su i brojne sinkronizacije poznatih animiranih filmova. Njezin talent, koji uključuje i fascinantnu sposobnost fotografskog pamćenja dugih tekstova, koje, kaže Ana, nikad ne zaboravlja, kao i upornost, primijećeni su već za vrijeme studija, a Ana nam je otkrila tko je zaslužan za to da je ipak ostala u glumi. Naime, glumica je jedno vrijeme razmišljala o tome da odustane od glume.

No iako je njezin talent bio primijećen te joj je otvorio određena vrata, uspjeh nije pao s neba. Ana se itekako morala potruditi da uspije, a to je uključivalo i određena odricanja. Godine 2011. rodila je kćer Lanu, no već nakon četiri mjeseca intenzivno je počela raditi u HNK-u, a paralelno je radila i jutarnju šihtu na radiju, tadašnjem Plavom 9. Bez podrške roditelja, svekra i svekrve, ne zna kako bi nastavila sa svojom karijerom.





Ana nam je otkrila svoje neostvarene želje i planove, kako se priprema za premijeru, kako se nosi s tremom i kritikama, a doznali smo i tko je njezin najveći kritičar. Dotaknuli smo se i uspjeha žena u Hrvatskoj, koliko su žene zaslužne i potrebne za uspjeh druge žene, kao i onih manje lijepih životnih trenutaka, poput onoga kada je shvatila zašto je zdravlje ono najdragocjenije što imamo. Iako, kaže, i danas odluta u sivim mislima, uspješno se nosi s novim životnim izazovima i ne odustaje od zacrtanih ciljeva.

Televizija, kazalište film, jako puno sinkronizacija ste radili, što vam je najdraže, gdje se najbolje osjećate?

Kazalište je dom, a ovo su izleti koje željno očekuješ. Kao što se svako dijete veseli svakom izletu, tako se ja veselim seriji, filmu i sinkronizaciji, ali kazalište je konstanta.

Koja vam je najdraža uloga koje se posebno sjećate?

Joj, ima ih par. “Popocorn”, Scout, Gavella, onda ide “San ljetne noći”, Helena, Dubrovačke ljetne igre, Lokrum, “Gola u kavezu”, Tanja, kazalište Moruzgva, pa “Ljudi od voska”, ima ih.

Sve mi je sjelo. Proces, publika, sve se nekako tu poklopi, sve radi za tebe.









Postoji li nešto u čemu se još niste okušali, a htjeli biste, a da nije riječ o glumi?

Ja uvijek imam taj problem da bih htjela pjevati, ali znam da ne znam. Sad, koliko bi naobrazbe i koliko bi mi treninga trebalo i tko bi sa mnom mogao raditi, ne znam, ali jako bih htjela znati lijepo pjevati.

Djeluje da ste lako došli do uspjeha, no koliko je tu ulaganja i odricanja?









Nije lako. Ja ni dan-danas ne znam što je uspjeh. Ja ni danas sebe ne smatram uspješnom. Je li to zato što sam napravila sebi dobru organizaciju, jesam li uspješna što sam tu ili što sam još tu, što radim? Ne znam što je uspjeh.

Moja moć organiziranja, više drugih nego sebe, i način na koji to radim daju mi slobodu, ali to mi je tako urođeno. Ja sam htjela biti doma i htjela sam ići raditi jer sam znala da je jedno s drugim bolje, a i trebala sam. Situacija je bila takva da sam morala ići raditi.

Imate puno posla, a s poslom dolazi i stres. Kako se opuštate, recimo, prije premijere? Imate li neki ritual?

To se zna da je taj dan u kući moj dan ili kad je neka teška proba pa dođem doma, skuži se to odmah na meni. Ne volim nositi posao doma, ali jednostavno emocije su tu u ovom poslu, ne kažem da drugdje nisu, ali razmišljam onda puno. Imam super situaciju da se to razumije i da ne moram ja tu puno govoriti i ne želim uopće zamarati svoje ukućane time, ali oni me već jako dobro znaju, prepoznaju taj trenutak kad je “pusti je, ne pitaj je”, ali zapravo samo je prije premijere taj dan da – ja ništa – i tako do šest navečer, i onda mirno odlazim.

Dolazi li vas obitelj gledati?

Da, da.

Imate li veću tremu kad znate da su u publici?

Mislim da je njima veća. Oni čuju kako ljudi komentiraju, a ja ne čujem. Ali, mnogo je sad to već godina, nema toga više.

Pitate li ih poslije kakvi ste im bili? Ima li toga još?

Bilo je to možda u početku, ali kažu oni to sami od sebe. Najveći je kritičar mama, bila i ostala, ali sad je i ona već lagano skužila. Ono, ne moraš mi govoriti, ok sam!

Kažu da uspješni ljudi bolje podnose kritiku. Kakvi ste u tom pogledu? Je li bilo nekih da ih niste mogli “prožvakati”?

Ne da nisam mogla prožvakati, prožvačeš ti sve u životu što moraš prožvakati. Nekad su ti bile genijalne, nekad su bile loše, a nekad te nisu ni spomenuli, a imao si preveliku ulogu, e onda uopće ne znaš što da o tome misliš, ali u pravilu danas mi je važnije što mi kolege kažu.

Što je potrebno za uspjeh žena u Hrvatskoj?

Ne odustati.

Koliko žene znače za uspjeh druge žene?

Ja imam fantastičan krug žena, kolegica, prijateljica. Ja bez toga ne bih znala funkcionirati. Meni su moje žene sve. Ne mogu to, ja sam taj ovisnički tip – kad primim osobu, ja je držim do kraja života. Tako sam si dobro to u životu napravila. Nisam se razočarala i stvarno sam imala sreću što sam pogodila da se mi možda čak i ne moramo čuti, vidjeti i zajedno raditi, ali da ja znam da je ta osoba tu za mene i ja za nju. To su moje kolegice i moje prijateljice.

Tko je zaslužan za vaš uspjeh? Koga ćete pamtiti cijeli život?

To je ta akademska trojka – Georgij Paro, ‘Jupa’ Joško Juvančić i Ivica Kunčević. Nažalost, nema ni jednog od te trojice danas s nama.

Na koji su vam način pomogli?

Oni su na trećoj godini vidjeli tu jednu mladu studenticu kojoj su dali šansu, a koja je prije toga možda htjela odustati.

Znači, bilo je i toga da ste pomislili da gluma možda nije za vas? Zašto?

Nisam se s drugim profesorima našla, ovisi tko ti predaje i kako tko s tobom radi.

Sjećate li se neke predstave na kojoj ste radili, a da je na kraju neka sitnica ili nešto što publika nije vidjela “spasilo cijelu stvar” da ste na kraju dana mogli reći “ajme kakva je to predstava bila”?

Mi na anegdotama živimo. Znači, ako predstava ide po redu, sve kako treba po pravilima – dosadno je, a ovo kad krenu gluposti i kad nisi ti nužno kriv za to, a može biti da jesi – ili si zaboravio doći na scenu ili si zaboravio tekst ili da se svjetlo nije upalilo ili da je krenula kriva muzika – to su situacije koje te poslije čine živom i veselom.

Osim ovih tehničkih stvari koje mogu štekati, sada u doba korone, u HNK-u je bilo dopušteno 40 ili 50 ljudi u publici od 700 mjesta, a nas na sceni… Ja sam rekla ovu poruku ćemo doživotno pamtiti. Ne znam kad će nam se to više dogoditi. Znači, poruke kako će se glumiti “Ciganin, ali najljepši”, ili “Genijalna prijateljica”, ili “Kafka na žalu”…: “Umjesto ovoga doći će ovaj, ovoga će zamijeniti ovaj, a ovaj će doći na mjesto ovog drugog, e, a ovaj će onda doći pa će odglumiti, e, ali će umjesto njega…” Bilo je toliko zamjena, da više nismo znali tko koju ulogu igra. Doslovno smo znali stati na scenu i zapitati se: Tko si ti i odakle si došao?

Koliko su nam zapravo tu pomogli vanjski suradnici, studenti, koji su u sekundi naučili tekst jer se netko razbolio, a karte su već bile prodane i teško ti je bilo otkazati predstavu, koliko je tu bilo ljudi spremno pomoći, nevjerojatno!

“Bibin svijet”, “Naša mala klinika”… Biste li i danas pristali glumiti u takvim serijama?

Taj žanr kod nas još nije izumro. Mi smo jedno vrijeme bili jedna od najgledanijih humorističnih serija (“Bibin svijet”). Da bih. To je moj posao.

Često progovarate o zdravlju, važnosti pregleda, prevencije…

Ja sam kći žene koja je dva puta preživjela rak dojke…

Koliko smatrate da je za uspjeh bitno zdravlje?

Sad kad sam ga izgubila na neko vrijeme, onda je najbitnije, psihičko kao i fizičko.

Jeste li se dali u nešto previše pa je to narušilo zdravlje ili…?

Ne, ne. Jednostavno je došlo nešto na naplatu, potpuno neočekivano i nešto što ja nikad nisam mogla misliti da bi se meni moglo dogoditi. A eto, boriš se i izađeš iz toga i držiš to kao jednu lekciju.

U vašem je poslu teško zadržati “zdrav razum”, odnosno ostati svoj. Jeste li ikada imali problema u smislu da ste se zapitali tko ste, jeste li to vi ili neki lik koji tumačite?

To se nikad nisam pitala, nikada, nikada, ne na taj način. Ali da znam biti tmurna i da se znam odvesti u neke sive zone – da apsolutno, ali zasad jako dobro baratam psihičkim zdravljem koje mi je, kažem zbog fizičkog, bilo narušeno. Nisam znala kako se nositi s tim. Naravno, naučiš se sa svime nositi, naučiš se na sve i prihvatiš to i ozdraviš i izađeš iz toga, ali ne zaboraviš i smatraš to jako dobro lekcijom i više paziš na sebe. Svi mi to uzimamo zdravo za gotovo. To je rečenica koju ti danas više ne govore, to ti je znala baka reći: “Ana, pazi na sebe” ili “Ljudi pazite na sebe”. Što pazi? Kaj ti to znači? Jako dobro danas znam što znači “pazi na sebe”.

Gdje vas danas možemo gledati, što nam pripremate?

Ide predstava “Tvorničke postavke”, premijera je bila u kazalištu Vidra, tekst su pisali Marina Vujčić i gospodin Ivica Ivanišević, ista predstava ide i u Splitu, nakon toga u HNK-u je premijera “Don Juana”, prva dramska premijera pod mojim vodstvom, a druga je isto tekst Marine Vujčić, “Plodna voda”, e, tu sam i ja. Radim nešto novo za teatar Exit, no o tom potom, a ide i premijera filma “Marginalci” Ljubomira Kerekeša od 25. listopada.

Što vam najviše smeta što je poskupjelo i čega biste se zadnjeg odrekli?

Znaš ono, benzin poskupljuje, a ja ne skužim da se promet prorijedio, ali ja sam isto ta koja se vozi u autu i govori: “Čekaj, ne kužim kaj se svi voze”. Ili cigarete: Isuse kako su skupe, a nema veze, pušit ćemo.

Zapravo mi smetaju ove stvari koje nemaju veze, ono zašto je pizza skuplja. Gdje se to tijesto nabavlja, odakle je brašno? Ne razumijem to, ne razumijem prehrambene proizvode. Ovo su luksuzi, bez toga ljudi mogu, naučili bi se, a bez hrane i vode ljudi ne mogu, a naravno da će tu najviše “roknut”. To mi najviše smeta kad vidim da ljudi neće imati, a i već sad nemaju.