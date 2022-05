ŽESTOKA REAKCIJA MIROSLAVA ILIĆA! Kićina ‘crna žena’ spominje Strassbourg, on poručuje: ‘Ćeraćemo se još!’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Nakon četrnaest godina duge borbe, Mirjana Antonović, poznatija kao Kićina ‘crna žena’, uspjela je dokazato da je njen sin Devin, biološko dijete nje i pjevača Miroslava Ilića koji nije želio priznati očinstvo, nti se podvrgnuti DNK testu.

“Mnogo smo se voljeli. Zato vjerujem da on zapravo voli Devina, ali ne želi to priznati! Žao mi je što je odlučio ići po sudovima umjesto da prihvati svoje dijete”, ispričala je Mirjana Antonović za Miroslava Ilića (71), piše Informer.

Ilić je za medije komentirao kako presudu još nije vidio, no najavio je žalbu.





“Nisam još vidio presudu, ne znam otkud drugoj strani saznanja o tome. Ako se to što su oni izjavili ispostavi kao točno, naravno da ću se žaliti. Odmah ću podnijeti žalbu! Što bi rekao Matija Bećković: “Ćeraćemo se još!” Idem do žalbenog suda ako treba, ma i do Strasbourga”, komentirao je.

Na njegovu najavu osvrnula se Mirjana, koja je spremna i na nove bitke. “Sud je utvrdio da su Miroslav i Devin otac i sin. Ako se Iliću to ne sviđa, može slobodno ići na žalbeni ili međunarodni sud… Zna on dobro što je istina! Mi ćemo tražiti pravdu dok je ne dobijemo. Ako treba, tužit ćemo ga i Europskom sudu za ljudska prava u Strasbourgu”.

O svemu se oglasio i njihov sin Devin, koji je ustvrdio da mu se gadi čitav sudski proces.

“Ne osjećam nikakvu razliku nakon završetka suđenja. Siguran sam da ovo nije kraj. Gadi mi se ovaj proces. Miroslavu očito odgovara ova vrsta publiciteta. Da nije tako, ova farsa bi odavno završila. Ovo mi je neshvatljivo”, izjavio je Devin ranije za Kurir.rs. Dodao je i da mu u životu nije potreban otac, te kako je zahvalan majci na hrabrosti i požrtvovnosti i istaknuo koliko je razočaran biološkim ocem, kojeg je zamišljao drugačijim nego ga je zamišljao. Naime, Ilić i Devin vidjelu su se uživo samo jednom dok je on još bio dijete.