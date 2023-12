Žera progovorio o odnosu sa suprugom: ‘Mediji stvarno pišu budalaštine’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

Frontmen legendarne sarajevske grupe Crvena jabuka, 59-godišnji Dražen Žerić Žera je najavio novi veliki koncert povodom Valentinova, a progovorio je i o ljubavi prema supruzi Barbari s kojom ima 14-godišnje blizanke Petru i Mareu.

“Da nema ljubavi, ne znam kakav bi bio smisao života i čovjeka kao bića. Jedino što me drži na životu je ljubav. I kad je bio rat u Sarajevu i kad smo živjeli bez osnovnih potrepština, opet nam je trebala ljubav da preživimo sve to… Ona je dio svakog čovjeka”, rekao je Žera, između ostalog, u razgovoru za Večernji list.

Žera je otkrio kako ga od pjesama Crvene jabuke najbolje opisuje pjesma ”Tugo nesrećo“. “To mi je najdraža pjesma, a nastala je dva mjeseca prije nego što smo imali veliku tragediju ‘86. godine. Napisana je prema neuzvraćenoj ljubavi koja je tada živjela u Londonu”, otkrio je glazbenik.

Najbolji ćevapi u Sarajevu

U opuštenijem dijelu otkrio je gdje su njemu najbolji ćevapi u Sarajevu: “Ja imam tri favorita, a to su Ferhatović, Željo i Zmaj. Tko god iz Hrvatske uskoro posjeti Sarajevo, eto i mojih preporuka…”

Razlika u godinama

Glazbenik je upitan i kako komentira napise o 24 godina razlike između njega i supruge. “Ne smeta ni meni, a ni njoj. Takvih primjera kao što smo mi ima milijun, pa onda mogu reći da mediji stvarno pišu budalaštine. Imamo primjere i kod nas, kao što su Željko Bebek i Vlado Kalember…

Kada se spoje muškarac i žena sličnih ili istih godina, a pritom nema ljubavi između njih, onda je to loš primjer koji ne funkcionira. U mojem, Bebekovu i Kalemberovu slučaju pokazalo se da je sve to u redu, a medijskih naslova će uvijek biti, to je tako”, poručio je glazbenik.