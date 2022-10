ŽERA OTKRIO TAJNU LEGENDARNE FRIZURE: Evo kako je nastao njegov zaštitni znak!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Jedan od najdugovječnijih glazbenih sastava na ovim područjima, Crvena jabuka slavi 37. godina na sceni unutar koji su snimili više od 20 albuma. Frontmen Crvene jabuke, Dražen Žerić Žera otkrio je tajnu uspjeha na glazbenoj sceni, ali i svoje legendarne frizure.

Kako je otkrio u razgovoru za In Magazin, Žera nije oduvijek maštao biti pjevač. ”Ja sam htio za kuhara ići, to ti je bilo sramota reći – kuhar u Jugoslaviji. Da budeš kuhar to bi ti bilo bolje da si ne znam što, smetlar, mada su oba zanimanja ako netko nešto voli. Dakle, ali danas je to in. Da nisam pjevač bio bi kuhar.”, kazao je pjevač, koji za ‘klopu’ u backstageu uvijek bira pečenje, sarmu ili varivo.

Žera je otkrio da smatra kako tajna uspjeha Crvene jabuke leži u tome što vole to što se glazbom bave iskreno i s ljubavlju. Navodi kako pjesme nikad nisu snimali ako nije bilo posebnog razloga.





“Pjesme su nastale iskreno, nema trendova moraš biti original prvenstveno”, smatra.

Žera je progovorio i o svom zaštitnom znaku – frizuri. ”Sad ja, moram objasniti. Mi smo prvo 80-ih svirali heavy metal u Sarajevu, dakle Purple itd, imali duge kose, naušnice. Imao sam donedavno pa sam ju izgubio. Krenuo ovaj novi romantizam onda smo samo digli kose, i ostalo je tako nije to ništa smišljeno”, rekao.