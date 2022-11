‘ŽELIM DA SE ZAPOSLI I BUDE NEOVISNA’ Mladen Grdović iznio svoju stranu priče: ‘Moj život je bio mukotrpan’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Zadarski kantautor i pjevač Mladen Grdović po prvi se put oglasio nakon što je u medijima izašla vijest da je tužio vlastitu kćer radi smanjenja alimentacije, kako se navodilo, zbog izmijenjene financijske situacije.

“Jako su me pogodile medijske objave posljednjih dana u kojima sam optužen da sam tužio vlastitu kćerku. Tužba je podnesena kako bi se smanjila alimentacija jer je moja kćerka punoljetna osoba kojoj nikad ništa nije falilo u životu od strane njenog oca, odnosno mene. Tu sam i dalje za nju i uvijek ću biti”, kazao je Grdović za Zadar News.

“U kesici sam od majke dobio sendvič i sok i to mi je bilo dovoljno”

Grdović je istaknuo i da bi mediji trebali biti pažljiviji, jer je riječ o njegovoj privatnoj stvari.





“Odnos mene i moje kćerke je naša privatna stvar i u to se mediji ne bi trebali miješati. Želim da se moja kćerka zaposli i da postane neovisna osoba jer je punoljetna. Osobno sam sa 16 godina odlazio autobusom pjevati od Dubrovnika do Istre, a u kesici sam od majke dobio sendvič i sok i to mi je bilo dovoljno. To su bili moji počeci. Napisao sam veliki broj pjesama u posljednjih 40 godina koje su srasle s narodom koji je prepoznao mene kao kantautora, pjevača i osobu”, istaknuo je.

“Na moju kćerku su utjecali njeni najbliži. Nije došla na sprovod mom pokojnom bratu ni mojoj majci”

Potom je progovorio o svom teškom životu, a okomio se na neke osobe koje su, po njegovim riječima, utjecale na njegovu kćer.

“Moj život je bio mukotrpan i nije bio nimalo lagan, a za kraj bih samo rekao da su na moju punoljetnu kćerku utjecali njeni najbliži ljudi, a ona na sudu ničim nije osporila ono što sam rekao. Također mi je žao što moja kćerka nije došla na sprovod mom pokojnom bratu Paulu ni mojoj majci. Očito je bila instruirana od strane svojih bližnjih. Svoje dijete svatko voli, pa tako i ja moju kćerku Saru”, rekao je Grdović.

“Dok sam živ”

Kazao je i kako njegovoj kćerki nikad ništa u životu neće faliti dok god je živ.

“Mojoj kćerki Sari nikad ništa neće faliti dok sam živ i to ona dobro zna. Do njene punoljetnosti sam je sam odgajao svojim glasom i nikad joj ništa nije falilo. Ona zna moje i njezine osjećaje. Ni dan danas joj ništa ne fali, a medije bih zamolio da budu malo osjećajniji jer se radi isključivo o odnosu oca i kćerke”, zaključio je za kraj.