‘ŽELI NORMALAN ŽIVOT’ Petar Grašo stigao u Beograd i otvorio dušu: ‘Tonči mi je najveća kazna, život mi uopće nije lak!’

Autor: Dnevno.hr

Jedan od najpopularnijih pjevača u Hrvatskoj, a i šire, 46-godišnji Petar Grašo, živi jedan od “najživljih” perioda svog života. Osim što gotovo svakodnevno odrađuje manje ili veće koncerte, postao je nedavno otac malene Albe, koja zajedno sa svojom majkom Hanom, Grašinom suprugom, nestrpljivo iščekuje svaki povratak pjevača.

Hana i Petar trude se što više čuvati svoju privatnost, štoviše, oboje su pomalo začuđeni tolikim interesom javnosti, koji raste od prvoga dana kada su se pojavile glasine o njihovoj vezi. “Što manje detalja o sebi iznosite u javnost, ljudi imaju veću potrebu da zadiru u vaš život”, zaključio je Grašo u emisiji “Milizam”, u kojoj gostovao povodom koncerta u Beogradu.

Otkrio kako je trebalo izgledati vjenčanje s Hanom

Pjevač je uvijek isticao kako je privatno sasvim normalan čovjek koji voli jednostavan život, a isto tvrde i za Hanu njezini najbliži prijatelji. Baš su zato, kako je rekao pjevač, htjeli sasvim normalno vjenčanje: “Hana i ja smo imali romantičnu ideju da prošetamo po gradu od naše kuće do te male crkve, jer u veljači nema ljudi. Htjeli smo kupiti sladoled i pješke otići na vjenčanje.” To je bilo neizvedivo s obzirom na veliki interes javnosti koja je jedva dočekala taj dan. “Bili smo iznenađeni što nas novinari čekaju ispred kuće, a jedna poznata novinarka je rekla da smo Hana i ja vratili paparazze u Hrvatsku”, pričao je ne skrivajući čuđenje, ali i razočaranje što je moralo reagirati osiguranje, koje ih je u crnim kombijima dovezlo do crkve.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Petar Grašo (@petar_graso_fp)

Mladenci su unatoč brojnim fotografima uspjeli sačuvati privatnost tijekom obreda i zabave, a neke je detalje ipak ispričao, ističući da su htjeli da sve bude opušteno i u krugu najmilijih. “Vjenčanje je bilo druženje s prijateljima, jedna zabava bez tradicionalnih rituala. Imali smo i običnu tortu koju je napravio moj vjenčani kum. To je moja filozofija života. Ja mogu sebi priuštiti tortu od 20 metara i poruka bi bila da mi imamo najveću tortu, ali mi smo željeli da imamo najukusniju. Takav i život treba da bude, izvana skroman, a iznutra prepun različitih dobrih ukusa.”

Huljići su mu oduvijek bili obitelj, ali sada nije lako

Otkad se prvi puta čulo za njegovu vezu s Hanom, svi su jedva čekali čuti što o tome misli Hanin tata Tonči, Grašin dugogodišnji prijatelj i suradnik. Mnogi su mislili da Tonči time neće biti baš zadovoljan, o čemu je također pjevač progovorio u intervjuu. “Tonči mi dođe kao najveća kazna u životu i s njim nikako ne može biti lagano. Šalu na stranu, Tonči i njegova supruga Vjekoslava su meni uvijek bili kao druga obitelj, a ljubav koja je došla s Hanom, samo je upotpunila taj odnos.









Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Petar Grašo (@petargrasoofficial)







“Mi se odlično razumijemo i mnogo se šalimo, a kada bi se snimio naš porodični ručak, to bi bio jedan odlična humoristična serija”, kroz smijeh je otkrio pjevač.