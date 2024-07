Zdravko Mamić ju dva put ženio, a onda otkrio uzrok razvoda: ‘To je jedini pravi razlog’

Autor: M.T.

Bivši izvršni dopredsjednik zagrebačkog Dinama, Zdravko Mamić, poznat je po svojim javnim ispadima i kontroverznom ponašanju. Ipak, trenutno se u centru pažnje nalazi njegova 27 godina mlađa djevojka, Jelena Planinić. Javnost je posebno zaintrigirana jer njihova veza nije samo romantična, već i poslovna. Mamić je 2020. osnovao tvrtku Plavo sunce, koja se bavi solarnom energijom, dok je Jelena direktorica tvrtke Majsko sunce, osnovane godinu dana kasnije.

Prvi brak Zdravka Mamića bio je s tajanstvenom Nadom, s kojom je dobio sina Marija. U braku su ostali u dobrim odnosima unatoč rastavi. Zdravko se prvi put oženio s 21 godinom, motiviran željom da prati starije prijatelje koji su već imali obitelji. Nadu je upoznao u noćnom klubu, gdje ga je osvojila svojim izgledom i obrazovanjem, govorila je pet jezika i završila fakultete u Rimu i Londonu.

Njihov prvi susret dogodio se na plesnom podiju kada je Nada izrazila želju da ponovno čuje pjesmu “I can’t stand the rain”. Zdravko je odmah reagirao i dogovorio da DJ pusti pjesmu još jednom. Nakon toga su izašli van i započeli vezu koja je kasnije rezultirala brakom. Majka mu je, nakon što su se prvi put rastali, rekla kako je sramota napustiti suprugu, pa su se ponovno vjenčali. Ipak, ljubomora i Mamićeve nevjere naposljetku su doveli do kraja braka.

‘Plesao sam s njom cijelu večer’

“Takva su vremena bila, ja sam bio mlad, gradio karijeru, poslovni čovjek, nije me bilo doma. A ona je željela da budem doma, kao i svaka druga žena koja osjeća opasnost. I tu je došlo do loma, to je jedini pravi razlog. Švrljao sam, nažalost, to su bila takva vremena”, priznao je.

Drugi brak Mamić je sklopio s Marinom, s kojom ima dvije kćeri, Luciju i Ivu. Mamić se prisjetio kako je Marina odmah privukla njegovu pažnju zbog svoje atraktivnosti: “Kad sam vidio svoju Marinu, koja je izuzetno zgodna, atraktivna i visoka, odmah sam se za nju zapalio. Imala je nogu do plafona.”









Marina i Zdravko upoznali su se 1994. godine na utakmici na Maksimiru, a on ju je pokušao impresionirati svojim Jaguarom. Iako nije odmah uspio, kasnije je ipak osvojio njezino srce. “Sjećam se da sam s njom plesao cijelu večer kao Fred Astaire u najboljim danima. Bacao sam cipele, čarape po podiju, košulju, ostao sam bos, samo u hlačama. Tako je to počelo. Onda je ubrzo došla ženidba, pa Lucija na svijet, onda Iva…”, prisjetio se tada.