‘ZBOG TEBE ĆU U*IT, ZBOG TEBE ĆU KRAST’ Ovo je trenutno najslušanija pjesma u Hrvatskoj

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Baka Prase, najpopularniji regionalni YouTuber, nakon pola godine gotovo konstantne šutnje, izbacio je pjesmu Tokyo, koja je u dva dana doživjela nevjerojatan uspjeh – dva milijuna pregleda, a brojka i dalje raste. Osim što je najpopularnija pjesma u Srbiji, nova pjesma Bake Praseta postala je najslušanija i na hrvatskom YouTubeu, a istu je navodno posvetio Anji Blagojević, navodno bivšoj djevojci.

“Naučio sam drevni jezik Lorda Bube Corellija”, našalio se Baka Prase u komentaru ispod pjesme na kojoj je surađivao s glazbenikom Jala Bratom. “Zbog tebe ću ubit’, zbog tebe ću krast’ i samo ću tebe ljubit’ kao da ću sutra past”, stihovi su ove pjesme.



Uz tisuće komentara, najviše pažnje privukao je onaj njegove navodno bivše djevojke Anje Blagojević koja je napisala: “Ako bude 10.000.000 pregleda za 24 sata pomirit ćemo se”. Zbog komentara mnogi su posumnjali da par nikad nije prekinuo, no oni ta nagađanja nisu još potvrdili, a ni demantirali.

Podsjetimo, prije nekoliko mjeseci Baka Prase se obožavateljima i objasnio zašto ga tako dugo nema na sceni. “Dogodile su se dvije stvari koje su me psihički slomile i koje su mi ubile bilo kakvu želju za snimanjem u javnim životom. Prva je, naravno, situacija s Kikom, a druga je raskid sa Anjom. Obje situacije su jako loše utjecale na mene i teško mi je palo da ih prebrodim. Medijski linč koji sam doživio nakon Kike je s vremenom sve gore utjecao na mene. Ljudi online su se počeli okretati protiv mene i upirati prstom na mene na ulici, ‘kolege’ su ugrabile priliku da me isprozivaju i skupe preglede, odlasku u policiju i tako dalje. Na sve to Anja i ja smo prekinuli, i tu sam pukao”, iskreno je napisao u ožujku ove godine.









Baka Prase je krajem prošle godine smanjio aktivnost na društvenim mrežama nakon što je završio na policiji nakon smrti youtuberice Kristine Đukić. Kasnije je na svom YouTube kanalu objavio video u kojemu je govorio o odnosu s influencericom koja je tragično preminula.

“Sada svi pišu da sam ja ubojica, da sam odgovoran za smrt djeteta jer sam je prozivao i jer smo bili u drami. Svi su odmah uprli prstom u mene. Bili smo posvađani, ali je to bilo prije dvije godine. Naravno da joj je bilo loše i da su je mrzili kada sam je ja prozivao, ali to je sve završilo. Ona je prešla preko toga i zaboravila na sve te je nastavila snimati videa. Želim da ljudi znaju da smo se mi rastali kao prijatelji”, rekao je tom prilikom Baka Prase.

Naime, Baka Prase je nakon skandala s YouTubericom koja si je oduzela život, zbog navodno njegovih pogrdnih komentara, odselio iz Srbije u inozemstvo, a odsustvo s društvenih mreža potrajalo je oko pola godine.

Pogledajte i poslušajte pjesmu Tokyo: