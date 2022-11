‘ZAVRŠITI U KREVETU ILI SE POUBIJATI’ Alka Vuica progovorila o prošlosti: ‘Drago mi je da sam doživjela taj odnos’

Kantautorica Alka Vuica vrlo je otvoreno progovorila o tome kako je biti ljubavnica u emisiji Donna Une TV gdje je upitana je li biti ljubavnica strašna stvar ili pak iz toga može proizaći nešto korisno i lijepo.

“Ne bih preporučila ni jednoj ženi biti ljubavnica, mislim drago mi je da sam doživjela taj odnos i znam o čemu govorim, ali to je nešto stvarno nevjerojatno zastrašujuće”, istaknula je Vuica te dodala:

"Mislim da je strast puno gora od ljubavi. To je potpuno ludilo! Ti ne znaš kad se sretnete hoćete završiti u krevetu ili ćete se poubijati!"





“Nisi bila faca ako nisi imala frendicu s kojom si se mazila”

Inače, Alka je i ranije otvoreno progovarala o škakljivim temama iz vlastitog života, pa je tako prije nekoliko godina u intervjuu Danielu Delali otkrila da je dva puta bila ljubavnica.

"Jao, nažalost da! I mislim da je to ponižavajuće za ženu i svakoj bi preporučila da ne ulazi u takav odnos! Misliš da iz njega možeš izići nedirnut, a ne možeš! Nitko normalan ne može pristati da bude drugi! I zapravo je strašno kako ti frajeri koji zavode, jer muškarci koji imaju ljubavnice to rade, zavode, uvijek imaju tu svoju tužnu priču…"









Delale ju je izravno upitao je li bila u vezi sa ženom, a Alka je iznenadila odgovorom.

“Znaš šta, 80-ih je to bilo jako moderno. Nisi bila faca ako nisi imala frendicu s kojom si se mazila. Nisam nikad bila zaljubljena u ženu, ali sam imala iskustva sa ženama. I to su prelijepa iskustva…

Ja zapravo mislim da su svi ljudi biseksualni i da je većina odnosa bazirana na seksualnosti. Ja imam prijateljice koje me nikad nisu privukle, ali i žene koje su me odmah privukle. I ja njih…” – ustvrdila je kantautorica.