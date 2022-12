ZAŠTO SU FOTKALI IVANU KNOLL? Istaknuti katarski poduzetnik dao objašnjenje: ‘Ovo će vam potvrditi svatko iz Katra’

Fotografija na kojoj su snimljeni katarski šeiri kako fotografiraju našu najpoznatiju navijačicu Ivanu Knoll u kratkom je roku obišla svijet. Na njihovim licima nije primijećeno mrštenje, već zadovoljni osmijesi, no jedan istaknuti katarski poduzetnik dao je nešto drugačije pojašnjenje snimljene situacije.

Podsjetimo, Ivana se na stadionu pojavila u grudnjaku i tajicama s motivima šahovnice, čime su njeni bujni atributi još više došli do izražaja. Reakcija arapskih šeika, koji su pohitali uzeti mobitele i fotografirati lijepu navijačicu ubrzo je obišla svijet.

Sada se društvenim mrežama širi pojašnjenje Mohammeda Hassana Al Jefairija, istaknutog katarskog poduzetnika, koji se oglasio putem Twittera.

“Za vašu informaciju, fotografirali su je ne zato što im se ona sviđa, već zato što im se ne sviđa način na koji je odjevena, a koji je neprihvatljiv za našu kulturu. Ovo će vam potvrditi svatko iz Katra. Vjerojatno je žele prijaviti”, poručio je poduzetnik, no njegovo pojašnjenje nije dobro sjelo tviterašima.

Just for your info they take a photo not because they like her but because they don’t like the way she is miss dressed on regards to our culture

You can confirm this with any local Qatari









Probably to report it

— محمد الجفيري (@maljefairi) December 2, 2022