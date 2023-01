‘ZAŠTO POKAZUJEM 214, A NE 365’ Saša Lozar napokon odgovorio na pitanje koje se postavlja 20 godina: ‘Dobivam snimke ljudi kako se zafrkavaju na pjesmu’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

U razgovoru s poznatom pjevačicom i voditeljicom Ginom Damjanović, popularni pjevač Saša Lozar prisjetio se početaka svoje glazbene karijere. Svi ga pamtimo kao člana prvog hrvatskog boy benda “Saša, Tin i Kedžo” te hitu “365”, čije riječi dan danas znaju mnogi.

Bend već odavno nije aktivan, no glavno pitanje u vezi njihovog popularnog spota još se uvijek postavlja. “Ljudi me već 20 godina pitaju zašto u spotu pokazujem 214, a ne 365. Ljudi, to je pitanje svih pitanja, na nadgrobnom spomeniku će mi pisati 214”, kazao je Lozar.





“Dan-danas kada dobijem snimke ljudi koji se zafrkavaju na pjesmu i zabavljaju na tulumima, smatram to velikim plusom. To je jedan od mojih najvećih hitova i uvijek će biti tako. Tu pjesmu volim pjevati iz godine u godinu na svakom koncertu i volim joj dati neki štih u kojem sam trenutno”, rekao je gostujući na Top Radiju.

Saši je, kao i njegovom kolegi Damiru Kedži, sudjelovanje u “Story Supernova” reality showu dalo vjetar u leđa na samom početku glazbene karijere. “Story Supernova bio mi je poguranac gdje sam shvatio da bih mogao dobiti ono što potajno želim”, rekao je. Popularni trojac nastupio je i na Splitskom festivalu 2004. godine, nakon čega su se ubrzo i razišli.

“Nisam znao kako će biti u realityju i možda i bolje da nisam znao kako će biti jer svi mi koji smo bili tamo pokazali smo iskrenog sebe. Nije bilo skrivenih interesa. Bili smo mlada ekipa koja je voljela pjevati, koja je voljela glazbu. Svjetski smo se zaje***ali i bilo nam je stvarno super!” prisjetio se Saša.