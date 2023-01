‘ZAŠTO JE PIZZA SKUPLJA? DI SE TO TIJESTO NABAVLJA?’ Estradnjaci otkrili što im najviše smeta kod poskupljenja i čega bi se zadnjeg odrekli

Autor: Tea Šojat

Krajem prošle godine, kada su već krenula poskupljenja i naznake da je to tek početak istih, razgovarali smo s domaćim estradnjacima, koje smo upitali što im najviše smeta kod poskupljenja, ali i čega bi se zadnjeg odrekli.

Naša poznata kazališna, televizijska i filma glumica, prvakinja drame HNK, Ana Begić Tahiri, koju je šira javnost upamtila po ulozi blagajnice Biserke “Bibe” Fruk iz serije „Bibin svijet“, dala je ovaj odgovor:

“Znaš ono, benzin poskupljuje ,a ja ne skužim da se promet prorijedio, ali ja sam isto ta koja se u vozi u autu i govori: Čekaj ne kužim kaj se svi voze. Znači ono najgore! Ili cigarete: Isuse kako su skupe, a nema veze pušit ćemo!





Zapravo me smetaju ove stvari koje nemaju veze, ono zašto je pizza skuplja. Di se to tijesto nabavlja, od kud brašno? Ne razumijem to, ne razumijem prehrambene proizvode. Ovo su luksuzi, bez toga ljudi mogu , naučili bi se, a bez hrane i vode ljudi ne mogu, a naravno da će tu najviše roknut . To mi je najviše smeta kad vidim da ljudi neće imat, a i već sad nemaju.”

Pjevačica Danijela Martinović otkrila je da ne prati puno poskupljenja. Ovo je njen odgovor:

“Iskreno ću vam reći, malo o tome znam jer malo toga pratim. Ja sam uvijek živjela po sistemu da ono što mi treba, doći će mi, da ćemo za trenutak u kojemu smo se našli, naći način da izađemo iz njega i da ćemo brinuti kad dođe taj trenutak, a ne se pripremati na loše. Ja vam se uvijek, isključivo i jedino pripremam samo na dobro.”

Popularni televizijski voditelj Mirko Fodor kazao je da je njegova obitelj skromna. Ovo je njegov odgovor:

“Ja volim kuhat, znači hrana. Žena i ja volimo kuhati, ne da sad žderemo, nego volimo kad smo slobodni napraviti neki fini ručkić. Hrana je osnovna potrepština, a sad je već dovoljno skupa. Ne znam što bi mi još moglo nedostajati, bez čega ne bih mogao. Mi smo skromni. Obleka mi niš ne znači, auto, mogu se vozit tramvajem, nije ništa dramatično, ali osnovne potrepštine bi morali svi imati, a već sad stanje nije neko veselje.”









U skladu s okolnostima, za kraj ćemo izdvojiti jednu novogodišnju želju sportskog komentatora Željka Vele.

“S obzirom na iskustva iz bliže prošlosti svima oko mene i šire, a posebno to želim ljudima koji su oko mene, najprije želim jako puna zdravlja. Jer to uzimamo zdravo za gotovo, a zapravo sve drugo je nevažno ako to ne funkcionira. U posljednje vrijeme, odnosno zadnjih par godina, stalno smo pod nekakvim iznenađenjima koja su baš sad došla da nam dodatno zakompliciraju sve, od potresa, pandemije nadalje, tako da bih želio da živimo bar tu 2023. bez neugodnih iznenađenja koja se nikad prije u povijesti nisu dogodila , a sad su se baš nacrtala između nas. Ne mora se ništa senzacionalno dobro dogoditi, da svatko od nas dobije super bingo ili eurojackopt, ali onako da malo živimo bez neugodnih iznenađenja”, kazao je Vela.

Bilo bi sjajno da se ove želje ostvare, ako ništa, da svi imamo dovoljno novaca za ono što je potrebno za pristojan život. Kao što se vidi i po odgovorima poznatih, bez svega se može, no hrana je ono čega se nitko ne može reći.