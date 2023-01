‘ZASLUŽUJE NAJBOLJEG, A ZAPELA JE SA MNOM!’ Zuhrin ‘sin’ o supruzi: ‘Pala je na niske grane’

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Stand-up komičar Tin Sedlar na svom je Facebook profilu obilježio važan dan. Njegova supruga slavi rođendan. Učinio je to, naravno, na svoj način, no nakon šale uslijedio je nastavak vrlo emotivne objave.

“Žena, majka, kraljica danas slavi rođendan. Zaslužuje najbolje(g), a zapela je sa mnom. Zato joj stvarno treba čestitati. Pala je na niske grane.”, započeo je svoju objavu komičar.

“Šalu na stranu, to je osoba bez koje ne bih mogao zamisliti svoj život i osoba zbog koje bih učinio sve. Kad je netko kvalitetna osoba, onda se i sve životne prepreke nekako lakše riješe, a lijepi trenutci se množe. Sad sam opet presladunjav, oh blagi Bože. Sve u svemu, ljubav može biti jednostavna, samo je treba pronaći. Nadam se da će me i dalje trpjeti.





P.s. ovo je fotka na kojoj smo naspavani jer je iz razdoblja kad je naša mala kćerkica tek počela živjeti u maminom trbuhu”, napisao je Sedlar.

Podsjetimo, Tin se oženio u rujnu 2020. godine, a sretnu vijest na društvenim mrežama je podijelio s glumcem Zlatanom Zuhrićem-Zuhrom. Fešta je trajala do pet ujutro.

“Big News! Sin se oženio. Ne Žarko, nego Tin Sedlar. Žarko još mora učiti”, rekao je ponosno glumac Zlatan Zuhrić – Zuhra pozirajući sa ‘sinom’ iz predstave “Ocat i sin” koji ponosno pokazuje vjenčanu burmu na ruci ispred crkve.