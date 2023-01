ZARUČILA SE SANDRA PERKOVIĆ: Pogledajte predivan zaručnički prsten, odmah je otkrila i važan detalj!

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Jedna od najboljih hrvatskih sportašisa u povijesti Sandra Perković zaručila se, kako se čini, na Staru godinu nakon dugogodišnje veze.

Sandra je na svom Instagram profilu podijelila fotografiju na kojoj je pokazala predivan zaručnički prsten, ali je otkrila i ono što mnoge zanima.

Naime, Sandra je odmah otkrila kako će nakon udaje uzeti suprugovo prezime.





“”Sve vas volim, buduća gospođa Elkasević. Sretna nova 2023. godina”, poručila je Sandra.

“Čestitke, konačno”, “Sretno ekipa”, “Čestitke, bilo je i vrijeme”, samo su neke od čestitki koje su joj uputili pratitelji.

Podsjetimo, Sandra je u vezi sa svojim trenerom Edisom Elkasevićem već deset godina.

“Upoznala sam ga kad sam imala 15 godina. Tada nismo krenuli u ljubavnu romansu, ali s 21 godinom sam se malo zaljubila u njega, a on se malo zaljubio u mene. Tako je to krenulo… Tada sam osvojila prvo olimpijsko zlato, počeli su veliki uspjesi. Još sam bila dijete, ne možeš se s 22 godine nositi s olimpijskim zlatom i ponašati kao što se ponašam danas kad sam zrela i odgovorna. Ti si mlad i lud, uzeo si olimpijsko zlato i partijao bi do jutra, onda imaš tu osobu koja je tu u tvom životu kad ti odrastaš. On me zna i najbolju i najgoru “, ispričala je jednom prilikom Sandra za In magazin.