‘Zar može Maja Šuput biti mjerilo intelektualizma? Dajte molim vas!’ Siniša Cmrk se obrušio na današnju scenu i progovorio o skandalu iz prošlosti

Autor: T. Š.

Nekadašnji TV voditelj popularne dječje emisije Turbo limach show, danas spisatelj, Siniša Cmrk za Zagreb.info je dao veliki intervju u kojem je govorio o svom zanimljivom projektu Zvrkaonica, današnjoj sceni, kao i skandalu iz prošlosti.

Kaže da nema ambicija povratka na male ekrane.”Moj je zadatak detektirati optimiste. Ako zainteresiram ljude, napravio sam posao! Moje je pronaći ambasadore optimizma”, ustvrdio je pa dotakao senzacionalizma i pesimizma u medijima.

“Sapunjare imaju funkciju ispušnog ventila”

“To je naša realnost, to prodaje, no kritičan sam, jer čovjek može odabrati. Ja razumijem mlade ljude koji kreću, njihovu borbu za egzistenciju, ne ljutim se na njih. Ja sam jako ljut na kastu urednika u Hrvatskoj koji mogu odabrati, velika većina sagne kičmu i postanu biciklisti, koji jako vole pedalirati. Počnu tlačiti svoje novinare, nabijaju tempo da bi stigli na štopericu, a s druge strane, guza im je u zraku, što više tlačiš, guza ti je u zraku i da te trpaju oni koji su vlasnici. Na neki način, imam nešto protiv toga, ali ne mogu bitno mijenjati, mogu samo dati kroz vlastite primjere da se pokaže alternativa”, komentirao je Cmrk i nastavio:

“Ove trivijalne emisije, gdje se na vrlo primitivan način ogoljuje ljudska priroda, te sapunjare, koje imaju za funkciju ispušni ventil kojeg daju gledateljstvu i to je u redu, ali ti neki Brakovi na prvu, Gospodin savršeni, misteri”, nabrajao je i prisjetio trenutka kada je shvatio da posao na televiziji za njega više nije opcija.

“Oprosti Majo,sjajno radiš svate, ali…”

“Kad je krenula nova paradigma, shvatio sam da je došao moj kraj na televiziji. Kupi kvantitativno puno za male pare, i baci purama guskicama, kokošima pred tv ekranima neka kljucaju. Turbo limač show je imao namjeru, na njega sam ponosan i bit ću dokle postojim, staviti djecu u prvi plan. 76 ljudi je radilo da bi se ta dječica igrala, da bi ta dječica pokazivala svoje talente. Koji je sada standard produkcije u talent showovima i nije li žiri preuzeo glavne likove? Ispričavam se unaprijed svim članovima obitelji Šuput, i živima i neživima, ali zar može Maja Šuput biti mjerilo kvalitete, pa i ako hoćemo intelektualizma ili kulturne izobraženosti ili scenske, da bi mogla nekome suditi? Dajte molim vas! Ja se ispričavam Majo, nemam ništa protiv tebe, mislim da sjajno radiš svate, ja bi te da se ženim možda angažirao jer bi napravila krš i lom, ali to nema veze s ovim, pričamo profesionalno”, priča Siniša kojeg većina pamti kao prepoznatljivo lice Turbo limach showa, emisije koja je iznjedrila veliki dio današnje estrade.

Jelusiću rekao da je ‘mali kak lulek’

“U jednoj emisiji su bili Luka Bulić, Saša Lozar i Renata Sabljak. Onda u istoj emisji su bile Nera Stipičević i Žanamari Lalić i Natali Dizdar. Jedne godine se dogodilo da su djeca iz Turbo limacha nastupala u tri različite zemlje u Eurovizije, mala Claudija Beni, Matea Barbarić. Obje seke Parmać su bile, Neda i Sanja. Iz Silentia cure, pa onda dvije cure iz grupe Eni. Vesna Pisarović, Dino Jelusić, koji je s pet godina kretao u Turbo limach show, jako se ljutio kada sam mu rekao da je ‘mali kak lulek’, nogom me šutao, bio je predivno drzak i osuđen na uspjeh, sva ta djeca su uspjela. Apsolutno se to vidjelo, kad dijete stane na scenu ti vidiš imaju li prirodni dar na to. Evo primjer, Lile Bačić, ja nju jako volim kao osobu, nećemo što pjeva, ona je tri koplja bolja pjevačica od onog što pjeva, ali od toga živi i ja o poštujem. Dakle, Lile Bačić je manje talentirana od svoje sestre Dore, ali Dora nije imala taj osjećaj za scenu. Renata Sabljak, koju je brat jedva nagovorio na audiciju. Wanda Vinter….ti si stvarno odmah vidio tko će od te djece ostati i opstati u ovom okrutnom svijetu prolaznosti scene gdje moraš ili imati puno para ili roditelji moraju naći način kako te financirati i othrvati se barakudama, kvazi menadžerima, kvazi producentim”, prisjetio se Cmrk svih imena dobro poznatih i danas na hrvatskoj glazbenoj sceni, ali i šire.

Pod optužbama da je nasrnuo na kolegicu, Siniša je bio stigmatiziran i okarakteriziran kao nasilnik, dok je na sudu oslobođen krivnje.

“Nisam imao potrebu micati ljagu sa svojeg imena. Ja sam cijelo to vrijeme imao satisfakciju znajući da se ništa nije desilo. A kad sam gutao knedle, a nije bilo lagano ići po cesti. S kioska vire naslovnice kako si cipelario nekog, jedan dan si pljusnuo, drugi dan rebro slomio, treći dan si cipelario…nije najugodnije, ali me učvrstilo, iz vjere da znam istinu”, kazao je između ostalog.