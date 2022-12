‘ZAGREB JE OKUPIRALA HORDA PRIMITIVACA!’ Napali Vlatku, božićna kupovina pošla po zlu: ‘Pravi Zagrepčani su oduševljeni mojim objavama protiv ustašluka’

Autor: Dnevno.hr/K. V.

Otkako se vratila u Hrvatsku, Vlatka Pokos neprestano komentira aktualna zbivanja u svojoj kolumni i na svom Instagram profilu. Nije prešutjela ni događaje vezane za doček nogometaša, na što su reagirali brojni te stali u obranu Dejana Lovrena, kojemu je Vlatka poručila da se može vrati tiu svoju domovinu BiH. Na to ju je potaklo njegovo “nametanje ustašluka kao ultimativnog izraza domoljublja”, o čemu smo ranije pisali.

Na njezine objave reagirao je bivši pripadnik 9. bojne HOS-a Ante Vestić te nam dostavio fotografiju na kojoj Vlatka pozira s dvojicom bivših Hosovaca. “Na fotografiji je uz Vlatku strani dragovoljac iz Francuske kojeg smo zvali ‘Frenči’. On je bio s nama u HOS-u, a to se vidi i na amblemu na njegovoj uniformi. Vlatki tada uopće nije smetalo to što piše na rukavu. Dapače, imponiralo joj je!”, rekao nam je.



Fotografiju je sinoć objavila i sama Vlatka, uz poduži tekst koji smo objavili. Prema najnovijim objavama na Vlatkinom profilu, čini se da su njezine riječi među narodom itekako odjeknule. Naime, tijekom današnje božićne kupnje, doživjela je nekoliko neugodnosti, o čemu je obavijestila svoje pratitelje.

“Danas, tijekom obavljanja božićne kupovine, doživjela sam vrijeđanje u mom voljenom Zagrebu, gradu koji je nekad bio kulturan i progresivan. Nažalost, Zagreb je okupirala horda primitivaca, tvrdog naglaska koja si dozvoljava primitivne napade na nas, domaće ljude. Mržnja i agresija su se prelile na ulice, toga bi trebali biti svjesni oni koji relativiziraju utjecaj ustašofilije i ekstremizma na Hrvatsku. Uvrede su poput onih na desničarskim portalima, pristojnost me sprječava da ih ovdje napišem. Doživjela sam ih od žena.”







“Hvala HDZ-u i Plenkoviću na ovoj “uljuđenoj”, “europskoj” Hrvatskoj. Srećom, sretoh nekoliko pravih Zagrepčana, koji su postali endemska vrsta, koji su mi dali podršku i oduševljeni su mojim objavama protiv ustašluka. Svim dobrim ljudima želim sretne i blagoslovljene Božićne blagdane”, napisala je Vlatka.

Komentare je zabranila na svim posljednjim objavama koje se odnose na ovu temu.