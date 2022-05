ZA RUDAN U BEOGRADU KUHAO POZNATI HRVATSKI CHEF: ‘Rekao mi je da se ne bi vratio u rodnu zemlju. Pitam se zašto’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Književnica Vedrana Rudan ovih dana promovira svoju novu knjigu “Doživotna robija”, zbog koje se zaputila i u Srbiju. U najnovijem tekstu naziva Car! Rudan je opisala svoje iskustvo boravka u hotelu Zepter u Beogradu, gdje je opisala susret s poznatim hrvatskim chefom, koji, kako piše, posao nije mogao naći u Hrvatskoj.

Rudan je s oduševljenjem opisala što su ona i suprug jeli, no iako su odmah na početku upoznali “novog kuhara”, nisu mu odmah zapamtili ime, a nisu ni znali o kome je zapravo riječ. No, novinarka u književnici se probudila te je odlučila saznati tko je to oduševio njene nepce.

“U meni se probudila davno uspavana novinarka. Saznala sam da se čarobnjak zove Damir Sertić. Rodio se u Zagrebu pred malo godina, završio je školu za grafički dizajn. Kao klinac otišao je u Makarsku na ljetovanje, pomagao je u jednom restoranu. Gazdi je pokazao kako bi njegove pice mogle biti bolje. U kuhinji je “za dušu” spremao i neka “svoja” jela. Njegov nevjerojatan talent prepoznao je ugledni hrvatski kuhar Barbieri. Rekao mu je da talent nije dovoljan, za uspjeh mora imati neki “papir”.





Koliko Damir ima “papira” i koliko je nagrada osvojio možete zaguglati. Nas je oduševilo da je tako mlad čovjek predstavljajući Hrvatsku 2018. godine u Pekingu osvojio platinastoga Oscara u kategoriji glavnih jela. Na natjecanju je sudjelovalo 1500 čifova iz Azije i 500 iz ostatka svijeta.

View this post on Instagram A post shared by Damir Sertic (@creativecuisinebydamirsertic)

Kad se vratio iz Pekinga na aerodromu ga je dočekala “delegacija” koju je poslao Bandić. Damirova mama, ponosna na svoga sina, poslala je pismo predsjednici Kolindi i zamolila je da primi svjetskog prvaka. Dobila je odgovor da je predsjednica šefica “oružanih snaga”, ona prima samo “vojnike”. I samo se povremeno grli s mokrim sportašima. Ovo sam ja dodala.









Prije nego se Damir Dado Sertić odlučio raditi za Zepter zvali su ga u Katar, Kanadu, Hollywood, Tursku. Poznati hrvatski tjednik tražio je od njega da plati ako želi da o njemu nešto napišu.

Damir, uspješan, mlad svjetski čovjek ipak nije baš uvijek imao sreće. U jednom je filmu trebao kuhati špagete za Monicu Bellucci. Odbio je ponudu jer je bio zauzet. I danas pati zbog toga. Patila bi i Bellucci da zna ono što ja znam. Danas čitam na portalima da je hrvatska “turistička velesila”. U toj “sili” Damir Sertić nije mogao dobiti posao.

Rekao mi je da se ne bi vratio u rodnu zemlju. Pitam se zašto”, piše Rudan.









Na svom Instagram profilu oglasio se i chef, koji je podijelio zajedničke fotografije s Rudan i napisao: “Veliko je zadovoljstvo i izazov kuhati za jednu, jedinu i neponovljivu Vedranu Rudan! Hvala na svemu.”