ZA NJU VRIJEME KAO DA JE STALO! Bivša Kraljica Hrvatske pozirala u društvu bivše supruge Danijela Popovića: Nekad su žarile i palile modnim pistama

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

U umjetničkom okruženju galerije Lauba pro[le je subote održano 87. izdanje najdugovječnije modne manifestacije, Zlatna igla. Pod pokroviteljstvom gradonačelnika Tomislava Tomaševića, koji je došao popratiti reviju i pozirao s zgodnim bivšim manekenkama, i organizacijom zagrebačkog Udruženja obrtnika, predstavilo se ukupno 16 obrtnika i dizajnera.

Pažnju na reviji posebno su plijenile biVša supruga Danijela Popovića, Sanja Bjedov Popović i bivša Kraljice Hrvatske Tamare Roglić, danas vlasnica uspješne modne agencije.

Sanja Bjedov Popović, koju smo nedavno gledali u showu ‘Ženim sina?’ i Tamara Roglić, koje su desetljećima dio hrvatske celebrity scene, oduševile su zajedničkim fotografijama, a osim prijateljstva, veže ih i posao. Naime, nekad uspješne manekenke koje su harale modnim pistama 80-ih i 90-ih, kriju se iza organizacije brojnih izbora ljepote.





Tamara je 1994. godine okrunjena laskavom titulom Kraljice Hrvatske, a Sanjino lice još uvijek pamtimo iz nekad popularnih reklama, poput Simbi spota za šampon za kosu.

Prije više od 20 godina Tamarini modni putevi spojili su se sa Sanjinim. Tamara kao model, Sanja tad već kao agentica i vlasnica jedne od prvih modnih agencija u Hrvatskoj, snage su udružile u projektu “Lijepe žene i popularni nogometaši” i samo nastavile nizati zajedničke modne priče.

“Na neki način smo se i energetski prepoznale i povezale i svaka je s druge strane prepoznala taj jedan profesionalni pristup i to je bingo. To je ustvari ta dobitna kombinacija”, otkrila je jednom prilikom Sanja za In Magazin.

Osim bivših manekenki, pažnju su plijenile i dizajnerica Brankica Capan Vučić i njena kći, uspješna mlada poduzetnica Vivian Vučić.









Na reviji su se predstavili sDNK by Nada Došen, Etna Maar, Katarina Mamić, Modni salon Dora, Nit by Ana Žarković, Iva Karačić, Modna manufaktura Mustre, Mara etno butik, Krojački obrt Jura, Petar by Lidija Skočibušić, Ivan Alduk, BiteMyStyle fashion design Zorana Aragovića, Muška moda Šabić, Ivana Jurić design, Modni krznarski salon Dvoravić i Vjenčanice Ljubav.

Reviji su doprinjeli i kozmetički saloni De Luxe, The Brow studio, Linico i Valeno te fizerski saloni Larisa, Leona, Ana i studio Stil. Modne kombinacije upotpunjene su nakitom Lapidarium zlatarne Mario, nakit Jasne Štih Kapetanić te modni dodaci skin machine.