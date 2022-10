‘VRLO PONIŽAVAJUĆE ISKUSTVO’: Meghan Markle otkrila dosad nepoznate detalje iz djetinjstva

Autor: Dnevno.hr/ T. Š.

Nakon kratke pauze zbog kraljičine smrti, Meghan Markle vratila se snimanju svog podcasta Archetypes u kojemu je s gošćama Margaret Cho i Lisom King razgovarala o stereotipima prema Azijatima, posebno kada su u pitanju žene, a tom prilikom otkrila je i neke nepoznate detalje iz svog djetinjstva.

Naime, Meghan je pričala o danima kad je bila djevojčica. Otkrila je da je provodila vrijeme u Thai Townu ispijajući čaj i jela u lokalnim kineskim restoranima.

Navela je i kako je azijska kultura utjecala na nju, a otkrila je i kako joj česti odlasci s majkom u korejski spa nisu bili omiljeni. Kako je izjavila, bilo joj je neugodno biti gola, no takva su bila pravila.





“Brojne vikende sam provela u Malom Tokiju, često sam ispijala ledeni čaj u Thai Townu ili s prijateljicom Christinom Wong i njezinim roditeljima jela u lokalnim kineskim restoranima. Voljela sam upoznavati druge kulture, a to sam činila i čestim odlascima u korejski spa u društvu majke”, rekla je Meghan.

“Za one koji tamo nikad nisu bili, to je vrlo ponižavajuće iskustvo za djevojku koja prolazi kroz pubertet jer se nalazite u sobi sa ženama od 9 do 90 godina koje hodaju uokolo gole i čekaju da im izribaju tijelo na jednom od stolova poredanih u nizu. Sve što sam htjela je kupaći kostim, no to nije bilo dopušteno.”