‘Vrijeme je da i ja stanem pred oltar’ Mariju Rothu fatalna ljepotica pomrsila račune

Autor: Dnevno.hr/ T.Š.

Ljubavnu pjesmu otpjevali su već Mariji i Suzani u istoimenim hitovima, a za ovo ljeto Slavonci iz grupe Vigor novi singl posvetili su novoj ženi – Diani! Fatalna je to ljepotica spremna pomrsiti račune svakom muškarcu, pa i frontmenu grupe Mariju Rothu koji kreće s njom na intimno vjenčanje na početku atraktivnog zabavnog spota za ljetnu pjesmu koju su upravo objavili.

“Trećoj ženi smo posvetili pjesmu pa je vrijeme da i ja stanem pred oltar. Treća sreća! Nažalost, iako nam je lijepo skupa i veselim se odlasku na naše vjenčanje, stvari kreću po zlu. Ona je nažalost odbjegla nevjesta, a od mene će pobjeći u naručje našem gitaristu Sebastijanu Novoselcu. Pomrsila nam je račune, dovela nam je nevolju u bend, stvorila je ljubavni trokut koji nismo tražili”, šaljivo govori Mario Roth i dodaje da spot treba pogledati do kraja jer, ističe, tko se zadnji smije – najslađe se smije.





Videospot za zaigranu, veselu ljetnu pjesmu dobrog plesnog ritma u poznatom vigorovskom stilu snimali su na najljepšim lokacijama u Poreču te u jednoj automehaničarskoj radnji. Naime, mladencima na putu do vjenčanja stane auto pa moraju potražiti pomoć automehaničara. Bio je to cjelodnevni rad uz puno zabave, smijeha, ali i skakanja u more, otkrivaju članovi benda.

Pjevač Mario Roth, gitarist Sebastijan Novoselec, bubnjar Goran Đurković, klavijaturist Robert Jaman, basist Vinko Kovačević i Stjepan Rudinski, koji u bendu svira pet čak instrumenata, jako su zadovoljni pjesmom koju izdaju ni puna dva mjeseca nakon njihova posljednjeg singla “Viva l’amore“, dueta s Nedom Ukraden koji je odmah osvojio nacionalne top ljestvice. Baš zato bili su sigurni da svojoj brojnoj publici žele darovati još jednu ljetnu poslasticu.

Na rasprodanim koncertima diljem Hrvatske publika odavno već zna stihove pjesme “Viva l’amore”, a ništa manje ne očekuju ni s “Dianom” koja je u samo nekoliko dana od puštanja u radijski eter osvojila brojne pohvale i pozitivne kritike.

Ljeto pred Vigorovcima je rezervirano za zabavu, ali onu najdražu – s publikom. Bit će ih svuda – u Istri, Dalmaciji, Lici, Međimurju, Zagorju, Slavoniji… jer više od kupanja u miru omiljeni Osječani vole kupanje u emocijama ljubavi i zajedništva koje proživljavaju na baš svakoj svirci, a s ljetnim hitom “Diana” vjeruju da bi mogli ponoviti, ako ne i nadmašiti uspjeh njihovih evergreena “Marija” i “Suzana”.