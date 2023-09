Voditelj Nove TV upro prstom: ‘Čovjek je kriv jer je otišao od Boga’

Poznati voditelj Nove TV, Petar Pereža, privukao je dodatnu pažnju javnosti nakon što se doznalo kako živi u vjeri te koliko je na takav način života ponosan. Nedavno je gostujući u emisiji ”Zašto vjerujem” Hrvatskog katoličkog radija progovorio o tome kako je još u najranijoj dobi osjetio Božju ljubav, ali i kako je u životu vrlo oprezan kada su u pitanju određeni ljudi.

“Bez Boga me ne bi bilo, Bog za svakog ima plan i ne treba bježati od njih. Moj talent je bio čitanje u crkvi i pjevanje u zboru, kasnije je to preraslo u radijske emisije i onda na televiziju”, otkrio je voditelj te progovorio kako je uspio držati ego pod kontrolom s obzirom na popularnost koju uživa.

“Ego? Oholost je opasan grijeh”

“Čovjek se nađe na udaru laskavaca, ljudi koje žele podilaziti. Koliko su oni objektivni ja u to ne ulazim, ali svatko tko ti ide gladiti tako ego, kao da ima nešto skriveno iza toga, bilo da si liječnik, voditelj, automehaničar i kaže ‘ti si najbolji’, vjerojatno se nada da ćeš se bolje posvetiti nekom njegovom problemu. Ja sam vrlo brzo shvatio da to treba s rezervom uzeti. Mnogi se polakome za komplimentima i otmu kontroli, mislim da to nema veze sa strukom, oholost je opasan grijeh, nije vezan uz neku struku posebno, ali uz neke struke je vidljivije”, smatra voditelj.





“Imam iskustvo uslišane molitve i iskustvo života Boga od ranog djetinjstva”

Upitan o samom doživljaju, odnosno susretu s Bogom, Pereža je otkrio način na koji mu se Bog očitovao, ali i na koji način je danas u njegovom životu.

“Bog mi se očitovao tako što imam iskustvo uslišane molitve i da imam iskustvo živoga Boga i to sam doživljavao od ranog djetinjstva. Boga nikako nisam htio ispuštati iz vida. Možda sam se nekada udaljavao od njega, ali uvijek sam kad je bilo opasno rekao: ‘Bože primi me k sebi’ “, pojasnio je Pereža.

“Čovjek je kriv jer je otišao od Boga”

Iznio je i mišljenje o tome što današnja čovjekova svakodnevnica čini od čovjeka i na koji način se ljudi okreću od Boga te kako zapravo imaju kriva očekivanja od Njega.

“Mislim da čovjekova svakodnevnica i ovaj moderni i bezbožni svijet natjera da vidiš krivca za probleme i nedaće u Bogu, a ne u sebi, zapravo je čovjek taj koji je odgovoran i kome je dana sloboda i čovjek je kriv jer je otišao od Boga, nije Bog otišao od čovjeka već čovjek od Boga”, istaknuo je voditelj Petar Pereža.

