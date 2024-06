Vlatka Pokos zabrinula porukama: ‘Ja sam bivša oko koje se nova djevojka ne mora brinuti’

Od povratka u Hrvatsku Vlatki Pokos život se promijenio u svakom aspektu. Ponovno je pokrenula svoju voditeljsku karijeru, ali i onu pjevačku, na što je posebno ponosna, a ne krije niti koliko joj se svidjelo što je povratničku pjesmu snimila s mladom ekipom.

Njena nova pjesma ”Žena od afera” podigla je veliku prašinu, a Pokos je putem Instagram storyja otkrila i kako je pjesma nastajala u studiju te kako se družila s mlađim kolegama. No, nakon tih storyja objavila je dva neobična storyja, koji djeluju pomalo zabrinjavajući.

Naime, u jednoj storyju Pokos je podijelila isječak iz hit serije Seinfeld kada Elaine objašnjava da muškarci ne mogu prepoznati kada žena glumi orgazam. “Dečki, ne znate”, poručila je uz isječak Pokos, a ona je podijelila još jedan provokativan story.

“Ja sam bivša oko koje se nijedna nova djevojka ne mora brinuti, jer vjerujte mi, ne želim nijednog od njih nazad”, stoji u poruci uz još jedan isječak.

Povratak pjevačkoj karijeri

Iako bi njeni storyji mogli naslućivati da je već došlo do ‘nevolja u raju’ kod Vlatke Pokos, vjerojatnije je kako se storyjima nadovezala na najnoviju suradnju i svoju pjesmu ”Žena od afera”. Vlatka je u suradnji s reperom i autorom teksta i glazbe Sharkiyem objavila pjesmu znakovitog naziva “Žena od afera”.

“Pjesma je pisana za mene ciljano i, znači, taj mladić koji ima samo 21 godinu je malo mene guglao, ja vjerujem da on uopće nije imao pojma tko sam ja, ali možda su mu mama i tata u tome pomogli. Malo me je guglao i onda je shvatio da ljudi mene percipiraju kao ženu od afera”, ispričala je Vlatka Pokos u razgovoru za In magazin.

Podsjetimo, Pokos se iz Irske vratila u zagrebački dom zbog ljubavi, odnosno Većeslava Holjevca, bivšeg ragbijaša i sadašnjeg predsjednika Hrvatskog ragbijaškog saveza, no je li došlo do nevolja u njihovom ljubavnom raju ili Pokos tek golica maštu pratitelja, vrijeme će pokazati.