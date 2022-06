VLADO KALEMBER OTKRIO SVOJU NAJVEĆU LJUBAV: ‘Neka mi svi oproste, ali…’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Vlado Kalember i Ana Rucner slovili su za jedan od najskladniji parova na našoj estradnoj sceni. Bili su u braku osam godina, no onda su se odlučili rastati. Danas su veliki prijatelji, jedno drugom podrška, a zajedno s Aninim dečkom, bubnjarom Markom Duvnjakom, surađuju na brojnim projektima.

Kako je Kalember slovio kao zakleti neženja, mnogi su se iznenadili kad je s 53 godine odlučio stati pred oltar. “Što hoćete da vam kažem? Jesam, pao sam! Ulovila me”, našalio se tada, piše Story.



View this post on Instagram A post shared by Vlado Kalember (@vladokalember)

Ipak, iako je ludovao za lijepom violončelisticom, u intervjuu za Jutarnji otkrio je koja je njegova najveća ljubav. “Neka mi svi oproste, to je moj sin”, kazao je. Otkrio je i kako je prisustvovao rođenju svog sina te da ga je tada obuzeo “nepoznat i nevjerojatan osjećaj sreće”.

U razgovoru za Dnevni avaz 2020. godine, Kalember se dotakao titule kojom su ga godinama oslovljavali, onom velikog zavodnika. Otkrio je kako je navikao na razne medijske napise o njegovim navodnim vezama i s time naučio živjeti.







View this post on Instagram A post shared by Vlado Kalember (@vladokalember)









“Mnogo je zabluda i predrasuda, a upravo je to jedna od njih. S kim god bih popio kavu, to bi svi prenijeli da je bila veza. Meni se od jedne veze uvijek dodavala još poneka. Ako sam imao 22 veze, ispalo bi da sam ih imao 222. Ne žalim se, ali je to, na neki način, malo i ‘prišiveno’.

No, da je u kuloarskim pričama bilo i nešto istine, i sam je potvrdio riječima: “Bilo je takvo doba. Dima je bilo, ali ne i požara.