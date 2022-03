Vjekoslava Bach izvrijeđala ‘Gospodina Savršenog’: Nazvala ga ‘Harry Potterom sa siromašne’ i ‘no name debilčekom’

Autor: Dnevno.hr/T. Š.

Voditeljica Vjekoslava Bach u podužem je statusu na društvenoj mreži iznijela svoje mišljenje o showu ‘Gospodin Savršeni’. Nije to bio samo komentar o showu. Vjekoslava je pritom, bez imalo zadrške, na vrlo pogrdan i uvredljiv način opisala novog ‘Gospodina Savršenog’, profesora Tonija Ščulca.

Najprije je naglasila, da po njoj, format ponižava žene, a za kraj je dodala da ju je sram, te da se mora ‘resetirati’ dobrom kavom.

“Ja sam valjda jedina koja je tek sinoć bacila oko na tog “princa na bijelom konju”. I ne mogu a da ne napišem par stvari,” započela je objavu.

“Format ponižava ženu”

Prvo, kakav je to uopće format koji toliko ponižava ženu?? Njih nekoliko paćenica moljaka da ih izabere neki no name debilček, ponižavajući se čak do toga da cmizdre za njim?! Ne kužim! Zar se svo dostojanstvo žene izgubilo zbog kadra?”, zapitala se voditeljica i dodala: “Nikad u životu ne treba toliko nisko pasti da moliš da te neki pizdek primijeti.”

“Je li to žena 2022?”

“Drugo, pobogu, a zašto je on savršen? ‘Zgleda ko Harry Potter za sirotinju! Pa taj si ni rit ne zna obrisati sam, pa što bi onda imao za ponuditi ženi/djevojci? Zašto to, zaboga, cure radite sebi?? Kakvu poruku dajete djevojčicama? Da budu pokorene, bez vjere u sebe, bez samopouzdanja i da budu podređene muškarcu pod svaku cijenu. Je li to žena 2022?? Sram me. Majke mi. Idem popit jaču kavu da me resetira”, napisala i za kraj dodala: ‘J*** vas Mr. Savršeni’

Njena objava izazvala je cijeli niz reakcija, a iznenađuje koliko se pratitelja s njom složilo, dok dio njih tvrdi kako su djevojke u showu tamo zbog dnevnice.

“Savršenstvo nije u lijepom licu”

U komentarima se javio i poznati radijski voditelj Dalibor Petko baš i nije složio s voditeljicom.









“Recimo meni je baš dobro što dečko izgleda ko ‘Harry Potter’, jer savršenstvo nije u ljepoti. Draže mi je to što je dečko fizičar i znanstvenik, profesor na fakultetu, koji zna složiti tri prosto proširene rečenice. To mi je savršenije nego lijepo lice. To što su naši preveli format ‘The Bachelor’ (Neženja) u ovo, vjerojatno je bio isto dobar triger za sve nas koji sad vodimo raspravu o tome”, zaključio je.

Bilo je i onih koji su voditeljičinu objavu ocijenili vrlo neprimjerenom, a neki su ju i stali vrijeđati.

“Mali je obrazovaniji i uspješniji u životu od autora ovog posta i svih nas koji komentiramo kad se zbrojimo. Posao je posao”, “Puno sebi dopuštaš napuvana plastična lutko”, neki su od upućenih komentara voditeljici.