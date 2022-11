‘VIŠE NEMAM ŠTO SKRIVATI’: Jennifer Aniston ogolila dušu i tijelo, šutjela je punih 17 godina

Otkako je omiljena glumica stekla planetarnu popularnost ulogom Rachel u seriji “Prijatelji“, obožavatelji vjerno prate svaki njezin korak, kako u poslovnome, tako i privatnom životu. Svi još uvijek gaje nade da će Jennifer naći put natrag svojoj bivšoj ljubavi Bradu Pittu, čak i nakon što je objavljeno da će se bivši supružnici možda naći pred sudom. Navodno je glumac u procesu prodaje tvrtke koju su zajedno osnovali tijekom braka, što je Aniston razljutilo i navelo na planiranje tužbe za 100 milijuna dolara.

Ipak, to nije bio povod njezinom najnovijem intervjuu za magazin Allure, već je glavna tema bila njezina borba kroz koju je prolazila dugo godina. Radi se o njezinim pokušajima da zatrudni, o čemu je glumica po prvi put progovorila. Inače, godinama su je mediji prikazivali kao ženu koja ne želi biti majka, no ona je to odlučila demantirati.

“Pokušavala sam zatrudnjeti. Bio je to vrlo izazovan put za mene. Sve te godine i godine raznih nagađanja… Bilo je to stvarno teško. Prolazila sam kroz procese umjetne oplodnje, pila kineske čajeve. Radila sam sve to”, kazala je Aniston u emotivnoj ispovijesti. “Dala bih sve da mi je netko tada rekao da učinim sebi uslugu i zamrznem svoje jajne stanice. Jednostavno o tome nisam razmišljala i sad sam tu gdje jesam. Taj je brod otplovio“, iskreno je objasnila.





Navela je i koje su je osude najviše pogađale, a neke od njih su da joj je stalo samo do karijere te da ju je muž ostavio jer mu ne želi roditi. Demantirala je svaku od tih bolnih laži s kojima se suočavala svakoga dana.

Pozirala s nikad manje odjeće, progovorila i o obitelji

Jennifer je tijekom intervjua ogolila dušu i progovorila o najintimnijim trenucima svog života, a potom je pozirala i za nekoliko fotografija u vrlo oskudnom izadnju. Odabirom takozvanog “nipplekinija“, oskudnog komada odjeće koji je prvi put predstavljen na modnoj pisti još 1996. i na kojega je prije nekoliko godina podsjetila Kim Kardashian, poptuno je iznenadila javnost. Povezujemo je inače s klasičnim odjevnim predmetima i ležernim izdanjima, poput crnih haljina i jednostavnih kombinacija traperica i majica, što je u njezinom stilu još od 90-ih.









Danas Jennifer nije nikakvo zlopamtilo, već je fokusirana na sebe i svoje projekte. “Osjećam se najbolje ikad, bolje nego u svojim dvadesetima, tridesetima pa čak i četrdesetima. Ne trebamo govoriti ružne stvari o sebi”, rekla je 53-godišnja Aniston. Ukratko je progovorila i o svojoj obitelji, s kojom je prošla niz neugodnih situacija još na samome početku karijere: “Oprostila sam svojoj mami. Oprostila sam svome ocu. Oprostila sam cijeloj obitelji. To je važno. Toksično je živjeti u ljutnji.”