(VIDEO) ‘ZVUK PROKUHALOG ČAJA’ ILI ‘DOBRODOŠAO KLIŠEJ’? Srbi hvale Zdenku, Hrvati poručuju: ‘Kad bi imali m*da…’

Autor: T. Š.

Legenda hrvatske glazbene scene, čiji je život rock, strast jazz, a kazalište velika ljubav, Zdenka Kovačiček, ove će se godine okušati na Dori pjesmom “Stay on the bright side”. U Opatiji će se 19. veljače 2022. nastupati kao jedna od 14 izvođača.

Zdenka Kovačiček misli da je njena pjesma savršena zbog poruke koju šalje: “just stay on the bright side”. Odlazak na Eurosong za nju bi, kaže, bio vrhunac karijere, prenosi HRT.

Sa glazbenom divom slažu se i mnogi fanovi, iako u komentarima neki navode i što bi ju moglo koštati pobjede. Činjenica je da je pjesmo mnogima uspjela zagolicati maštu i odnijeti ih u neki drugi svijet. Uz dobar scenski nastup, ne bi začudilo da se ‘teti Zdenki’, kako joj tepaju fanovi u komentarima, ispuni životni san.

“Vanserijski i vanremenski”

“Treba im biti čast što dijele scenu sa ovom legendom”, “Fantastično. Za mene uvjerljivo najbolja pjesma na cijeloj Dori. Ok, možda volim retro zvuk i konkretnu muziku sa jakom melodijom, harmonijom, ritmikom, tempom, itd… Meni najjača. Pored toga što je jedna od najboljih ex YU pjevačica, Zdenka je i vrlo autentična pojava. Legenda, koja šta god da pjeva, to je vanserijski i vanvremenski”, pišu fanovi, a javljaju se i susjedi oduševljeni njenom energijom i vitalnošću. Fanovi iz Srbije, Makedonije i BiH oduševljeni su Zdenkom i to ne kriju, no neki Hrvati pronašli su zamjerke.

“Gospođa koja zaslužuje Eurosong, a pjesma je u skladu sa današnjim vremenom ostanimo na strani svjetla, bravo za tekst i muziku”, poručio je gospodin iz Srbije.

“Samo fali Joža Manolić i faraon Ramzes”

“Ovo je prekvalitetno za Eurosong, taj gard, charme, statement, priča koju nosi gospođa Kovacicek svojom pjesmom. Prije mi je za Zagrebački festival, ali okay: vidjet ćemo kako će biti u Opatiji. Držim fige!”, “Naša Zdenka može sve ostale pojesti za doručak ili uz aperitiv”, “Teta Zdenka, legendo sretno!”, “Kad bi Hrvati imali muda ovo poslati na Euroviziju bilo bi zanimljivo”, “Tekst je klišej, ali u ovo vrijeme je dobrodošao. Vokal je prekrasan, ali pjesma nije nikako za Eurosong”, pišu fanovi.

Neki fanovi su se malo i našalili: “Nadam se da ćeš i ove godine ispustiti zvuk prokuhalog čaja”, “Ova pisma taman dobro sjeda u onu radio stanicu Head Radio u GTA 3 dok prelaziš preko ljudi i pucaš u mafijaški auto sa šmajserom”, “Samo još fali Joža Manolić i faraon Ramzes.”